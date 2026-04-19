Нещодавно "Новий канал" розказав декілька таких історій. Цікаво, що деякі глядачі і досі не знають, що під час зйомок саме ці акторки дійсно були вагітні.

Ліза Кудроу ("Друзі")

Коли акторка дізналась про вагітність, то творці одразу зрозуміли, що їм не вдасться приховати живіт, адже Ліза доволі висока й тендітна. Сценаристи придумали наступний сюжетний поворот: Фібі, яку грає Кудроу, стає сурогатною матір'ю для свого брата по батьковій лінії. Від так, у серіалі вона народжує трійню, а от у реальності на світ з'явився її син Джуліан.

Ліза Кудроу вагітна під час зйомок / Кадр із серіалу

Елісон Ганніґан ("Як я зустрів вашу маму")

Зірка вдруге завагітніла під час зйомок 7-го сезону. Сценаристи вирішили, що живіт героїні не ховатимуть, а вагітність прив'яжуть до сюжету. Завдяки такому розвитку подій у серіалі з'явився малюк Марвін.

Елісон Ганніґан вагітна під час зйомок / Кадр із серіалу

Джулія Робертс ("Дванадцять друзів Оушена")

Автори підійшли до стану акторки дуже оригінально. За сюжетом, її героїня "прикидалась" вагітною. Це був спосіб відвернення уваги, однак всі знали, що її вагітність зовсім не є вигадкою.

Джулія Робертс вагітна під час зйомок / Кадр із фільму

Кендіс Кінг ("Щоденники вампіра")

У 7-му сезоні серіалу сценаристи максимально використали свій потенціал, щоб вписати у сюжет вагітність акторки. Усім відомо, що вампіри не можуть мати дітей, тому довелось застосувати магічний ритуал: ненароджені близнюки іншої пари за допомогою магії "перенесли" у лоно Керолайн Форбс.

Кендіс Кінг вагітна під час зйомок / Кадр із серіалу

Кетрін Зета-Джонс ("Трафік")

Акторка отримала у фільмі роль дружини наркобарона. Однак був нюанс – вона була на шостому місяці вагітності. Режисер не захотів змінювати Кетрін, тому просто переписали сценарій. Від так, героїня була на захисті кримінальної імперії чоловіка, коли носила під серцем дитину.

Кетрін Зета-Джонс вагітна під час зйомок / Кадр із фільму

