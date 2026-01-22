5 украинских актрис, которые не сменили фамилию после брака
- Многие украинские актрисы, таких как Ольга Сумская и Екатерина Тышкевич, не сменили фамилию после брака, чтобы сохранить свою именитую или по другим причинам.
- Другие актрисы, как Виктория Литвиненко и Юлия Буйновская, также оставили свои девичьи фамилии, несмотря на женитьбу с коллегами-актерами.
Немало украинских актрис женаты на своих коллегах по съемочной площадке. При этом многие из них не берут фамилию мужа после брака.
Некоторые продолжают род своих именитых родителей, а кто-то просто сознательно принял такое решение. В материале 24 Канала рассказываем, кто из украинских актрис не перешел на фамилию любимого после женитьбы.
Рекомендуем Новый криминальный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть за один вечер
Какие украинские актрисы не сменили фамилию после брака?
Ольга Сумская
Ольга Сумская была замужем дважды. Первый ее муж носил фамилию Паперный, а сейчас актриса замужем за Виталием Борисюком. В обоих случаях она не брала фамилию своих избранников, ведь Сумская – именитая семейная фамилия, которую актриса стремилась сохранить.
Вероятно, из-за своей карьеры и из уважения к памяти родителей она не меняла фамилию и в дальнейшем осталась Сумской.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич замужем за украинским актером Валентином Томусяком. Впрочем, публике она до сих пор известна под фамилией Тышкевич. Неизвестно, вносила ли актриса изменения в паспорт, однако в публичной жизни и социальных сетях она своей фамилии не меняет.
Виктория Литвиненко
Виктория Литвиненко уже второй раз вышла замуж. Ее избранником стал украинский актер Сергей Стрельников. Однако и в социальных сетях, и в публичном пространстве актрису и в дальнейшем знают как Викторию Литвиненко.
Таисия Хвостова
Таисия Хвостова вышла замуж за Ярослава Шахторина. Несмотря на это, каждый из супругов строит карьеру под собственной фамилией. Вероятно, Таисия оставила фамилию Хвостова и в документах, и в публичной жизни.
Юлия Буйновская
Звезда украинских сериалов Юлия Буйновская, которую зрители знают из фильма "Парочка следователей", замужем за украинским актером Егором Козловым. В то же время в профессиональном и публичном пространстве актриса продолжает использовать фамилию Буйновская.
В то же время есть и актеры, которые выбрали двойную фамилию или взяли фамилию мужа. Например, Мария Рудинская или Дарья Легейда-Сова – актриса взяла мужскую фамилию, но зрители до сих пор помнят ее как Легейду.