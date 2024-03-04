Поэтому не забудьте поддержать наше кино уже в ночь с 10 на 11 марта. А также узнайте в материале Кино 24, что известно об актрисах, которые получили номинации на звание лучших в этом году.

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Актрисы, которые номинированы на Оскар-2024: что известно

Лили Гладстон

Актриса получила номинацию на премию Оскар за свою роль в фильме "Убийцы цветочной полки". Она дебютировала в кинематографе в 25 лет, появившись в фильме "Джимми Пекарь" (2012), который рассказывает историю индейца, возвращающегося домой после Второй мировой войны и сталкивается с психологическими проблемами.

Прорывную роль же Гладстон получила в фильме Келли Рейхардт "Несколько женщин" (2016). Эта работа принесла ей многочисленные номинации и различные награды, включая лучшую актрису второго плана на Independent Spirit Awards.

Звезда фильма Мартина Скорсезе признана "Золотым глобусом" в номинации как "Лучшая драматическая актриса". И теперь интересно, сможет ли она получить первенство на премии Оскар в 2024 году?

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Сандра Хюллер

Актриса номинирована на Оскар-2024 за свою роль в фильме "Анатомия падения". Эта лента – это запутанная французская юридическая драма, где Хюллер сыграла успешную немецкую писательницу Сандру, которая живет во французских Альпах и, возможно, убила своего мужа. Или это сделала не она.

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма

8 января "Анатомии падения" уже вручили две престижные награды "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший сценарий".

Хотя Сандра Хюллер была номинирована там, как "Лучшая актриса", но награду получила Лили Гладстоун. Тем не менее Сандра Хюллер остается одной из главных фавориток на премию Оскар этого киносезона.

Кэри Маллиган

Кэри Маллиган, которая дважды была номинирована на премию Оскар и известна своей ролью в фильме "Великий Гэтсби", снова привлекает внимание к себе в этом году. Она выдвинута в категории "Лучшая актриса" за исключительную роль в фильме "Маэстро".

Лента рассказывает о длительной любви между легендарным американским дирижером, композитором и пианистом Леонардом Бернстайном и актрисой театра и кино Фелицией Монтеалегре.

Роль последней удачно сыграла именно Кэри Маллиган. Интересно, станет ли этот персонаж судьбоносным для Кэри и принесет ли популярной актрисе долгожданную премию Оскар.

Эмма Стоун

Это актриса, которой в этом году больше всего пророчат победу в указанной номинации. Эмма сыграла роль в фильме "Бедные создания", который стал настоящим кинотриумфом.

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма

В Лондоне ей вручили самую престижную британскую кинопремию BAFTA за исключительную женскую роль. Это может служить предвестником того, что 10 марта актриса получит Оскар. Но пока это лишь догадки, результаты мы узнаем совсем скоро.

Аннет Беннинг

Ее творческие достижения признаны премиями "Золотой глобус" и BAFTA, а также она стала пятикратной номинанткой на премию Оскар (1991, 2000, 2005, 2011, 2024).

Актриса завоевала популярность благодаря своим ролям в фильмах "Багси", "Любовная история", "Марс атакует!", "Красота по-американски", "Театр", "Женщины" и "Детки в порядке".

В этом году она снова определена на премию Оскар. На этот раз за свою роль в фильме "Дайана Найед". Возможно, теперь фортуна улыбнется Аннет, и именно она получит желанную золотую статуэтку.