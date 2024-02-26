В частности, знаменитый Пачино с молодой возлюбленной засветился на романтическом свидании. Узнайте, что известно об отношениях голливудского актера и какие судебные вопросы решали влюбленные.

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Аль Пачино заметили на романтическом свидании

После длительных споров отношения между парой стали еще крепче. Аль Пачино и его младшая на 53 года возлюбленная появились вместе на романтическом ужине в ресторане в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Оба были одеты в черные наряды, чтобы быть максимально неприметными.

Отметим, что после встречи влюбленные сели в автомобиль. На этот раз за рулем была Альфаллах, и рядом с ней на пассажирском сиденье находился Пачино.

Аль Пачино и его избранница разбирались в суде из-за ребенка: что произошло

В июне прошлого года у влюбленных родился сын Роман. Однако еще до рождения ребенка актер колебался, является ли он ее отцом, поскольку в течение многих лет Пачино считал, что уже не может иметь детей.

Таким образом, его тогда 29-летняя возлюбленная провела ДНК-тест, который подтвердил его биологическую причастность к малышу. Однако после этого Нур решила пойти на суд и выдвинула свои требования по опеке над их сыном, которые принял Аль Пачино.