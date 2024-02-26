Зокрема, знаменитий Пачіно з молодою коханою засвітився на романтичному побаченні. Дізнайтесь, що відомо про стосунки голлівудського актора та які судові питання вирішували закохані.

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Аль Пачіно помітили на романтичному побаченні

Після тривалих суперечок відносини між парою стали ще міцнішими. Аль Пачіно та його молодша на 53 роки кохана з'явились разом на романтичній вечері в ресторані в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія. Обидвоє були одягнуті в чорні наряди, аби бути максимально непримітними.

Зазначимо, що після зустрічі закохані сіли в автомобіль. На цей раз за кермом була Альфаллах, і поруч з нею на пасажирському сидінні знаходився Пачіно.

Аль Пачіно та його обраниця розбирались у суді через дитину: що сталось

У червні минулого року у закоханих народився син Роман. Проте ще до народження дитини актор вагався, чи саме він є її батьком, оскільки протягом багатьох років Пачіно вважав, що вже не може мати дітей.

Таким чином, його тоді 29-річна кохана провела ДНК-тест, який підтвердив його біологічну причетність до малюка. Однак після цього Нур вирішила піти на суд і висунула свої вимоги щодо опіки над їхнім сином, які прийняв Аль Пачіно.