86-летний Аль Пачино появился на публике с 32-летней матерью своего младшего сына

Аль Пачино в очередной раз доказал, что его личная жизнь порой привлекает не меньше внимания, чем "Крестный отец". 86-летний актер появился на публике вместе с 32-летней продюсершей Нур Альфаллах, матерью их общего сына Романа.

Как сообщает HELLO, пара посетила открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе. Нур опубликовала совместное фото в инстаграме и кратко подписала его: "Мама и папа Романа". Ее сестра София добавила в комментариях: "Parents night out" – то есть родители тоже иногда имеют право выйти из дома без детской коляски.

Сам Пачино еще в 2024 году ответил на это довольно однозначно: романтических отношений нет, между ними – дружба. Его представитель тогда также подтвердил, что актер и Альфаллах остаются близкими друзьями и вместе воспитывают сына.

Стал отцом в 83 года

Нур и Аль Пачино начали появляться вместе на публике в 2022 году, а в июне 2023-го у них родился сын Роман. На тот момент актеру было 83 года. Для Альфаллах это первый ребенок, а для Пачино – четвертый.

У актера также есть дочь Джули от Джен Таррант и близнецы Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело. Сам Пачино ранее рассказывал, что хочет оставаться максимально вовлеченным в жизнь младшего сына, хотя они и не живут вместе.

Нур тоже говорила, что материнство сильно изменило ее ритм жизни: пока Роман спит, она работает, читает сценарии или просматривает проекты, а когда он просыпается – старается быть рядом.

Также на днях Николас Кейдж появился на публике со своей женой, которая моложе его на 30 лет.