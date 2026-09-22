Як повідомляє HELLO, пара відвідала відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі. Нур опублікувала спільне фото в Instagram і коротко підписала його: "Мама й тато Романа". Її сестра Софія додала в коментарях: "Parents night out" – тобто батьки теж іноді мають право вийти з дому без дитячого візка.

Сам Пачіно ще у 2024 році відповідав на це досить однозначно: романтичних стосунків немає, між ними – дружба. Його представник тоді також підтвердив, що актор і Альфаллах залишаються близькими друзями та разом виховують сина.

Батьком став у 83 роки

Нур і Аль Пачіно почали з’являтися разом публічно у 2022 році, а в червні 2023-го у них народився син Роман. На той момент акторові було 83 роки. Для Альфаллах це перша дитина, а для Пачіно – четверта.

Актор також має доньку Джулі від Джен Таррант та двійнят Антона й Олівію від Беверлі Д’Анджело. Сам Пачіно раніше розповідав, що хоче залишатися максимально присутнім у житті молодшого сина, хоча вони й не живуть разом.

Нур теж говорила, що материнство сильно змінило її ритм життя: поки Роман спить, вона працює, читає сценарії чи дивиться проєкти, а коли він прокидається – намагається бути поруч.

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Також днями Ніколас Кейдж теж вийшов на публіку з молодшою на 30 років дружиною.