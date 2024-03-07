Тебе придется прятаться, – Алан Бадоев рассказал о реакции отца на фильм "Долгие сутки"

"Долгие сутки" – фильм, созданный режиссером Аланом Бадоевым. Эту документальную ленту смонтировали из 200 часов хроники, отражающей выживание, сопротивление и повседневную жизнь украинцев во время войны. Многие украинцы уже посмотрели этот фильм, а многие – не решились до сих пор.

В частности, первая леди Украины Елена Зеленская в одном из интервью призналась, что не смогла досмотреть кинокартину "Долгие сутки" до конца из-за того, что не хватило эмоционального ресурса. Читайте в материале, о чем фильм и как отец известного режиссера отреагировал на такую работу.

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Алан Бадоев рассказал о реакции отца на фильм

Семья Алана Бадоева беспокоится из-за создания режиссером документального фильма "Долгие сутки". Отец художника волнуется за судьбу сына и считает, что выпуск такого проекта сделал режиссера мишенью для россиян раз и навсегда.

Папа сказал: "Сын, ты теперь должен прятаться, тебе никто не простит, что ты говоришь слишком громко, этот фильм тебе не простят. Ты понимаешь, что тебе придется прятаться в случае чего?". Я сказал, что у меня нет никакого "в случае чего", ты это просто не понял. Еще с 24 февраля 2022 года у меня нет "В случае чего", есть лишь то, что мы сейчас живем,

– ответил режиссер отцу.

Также режиссер раскрыл свои планы на будущие проекты. Он, как будто почувствовав пульс украинской киноиндустрии, теперь намерен внести свой собственный вклад в ее развитие.

Следующий проект – будет мой ответ киноиндустрии в том виде, в котором я ее увидел и попытка подтянуть ее к международным стандартам и создание рынка, это то чем будет заниматься Алан Бадоев ближайшие годы,

– сказал Бадоев.

Поэтому "Долгие сутки" это был маленький старт Алана Бадоева, как нового украинского кинорежиссера. Зрителям стоит ожидать новых свершений художника, очевидно, они будут с каждым разом лучше.

Фильм "Долгие сутки": что известно о ленте

Каждая минута была снята украинцами с помощью мобильных телефонов. Некоторые герои выжили, а некоторые были убиты.

Это об Украине, в которую я верю. Наша страна пройдет этот сложный ужасный путь, который вырезает людей из страны. Война убивает лучших, готовых защищать. Все это может быть оправдано только финалом, я надеюсь, что в финале мы придем к тому самоосознанию. Я мечтаю об этом, и как взрослый человек буду делать все, чтобы так все произошло,

– сказал Алан Бадоев.

Это документ, в котором голоса украинцев рассказывают об уникальных свидетельствах трагических событий и преступлений российской агрессии, произошедших глазами украинцев.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот фильм должен посмотреть и почувствовать весь мир, чтобы никто и никогда не мог изменить или переписать нашу историю.