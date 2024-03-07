Зокрема, перша леді України Олена Зеленська в одному з інтерв'ю зізналась, що не змогла додивитись кінокартину "Довга доба" до кінця через те, що не вистачило емоційного ресурсу. Читайте в матеріалі, про що фільм та як батько відомого режисера відреагував на таку роботу.

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Алан Бадоєв розповів про реакцію батька на фільм

Родина Алана Бадоєва непокоїться через створення режисером документального фільму "Довга Доба". Батько митця хвилюється за долю сина і вважає, що випуск такого проєкту зробив режисера мішенню для росіян раз і назавжди.

Тато сказав: "Сину, ти тепер маєш ховатися, тобі ніхто не пробачить, що ти говориш занадто голосно, цей фільм тобі не пробачать. Ти розумієш, що тобі доведеться ховатися у випадку чого?". Я сказав, що у мене немає ніякого "у випадку чого", ти це просто не зрозумів. Ще з 24 лютого 2022 року у мене немає "У випадку чого", є лише те, що ми зараз живемо,

– відповів режисер батьку.

Також Алан розкрив свої плани на майбутні проєкти. Він, наче відчувши пульс української кіноіндустрії, тепер має намір внести свій власний внесок у її розвиток.

Наступний проєкт – буде моя відповідь кіноіндустрії в тому вигляді, в якому я її побачив і спроба підтягнути її до міжнародних стандартів і створення ринку, це те чим буде займатися Алан Бадоєв найближчі роки,

– сказав Бадоєв.

Тому "Довга доба" це був маленький старт Алана Бадоєва, як нового українського кінорежисера. Глядачам варто очікувати нових звершень митця, очевидно, вони будуть з кожним разом кращими.

Фільм "Довга доба": що відомо про стрічку

Кожна хвилина була знята українцями за допомогою мобільних телефонів. Деякі герої вижили, а деякі були вбиті.

Це про Україну, в яку я вірю. Наша країна пройде цей складний, жахливий шлях, який вирізає людей з країни. Війна вбиває найкращих, які готові захищати. Все це може бути виправдане лише тільки фіналом, я сподіваюсь, що в фіналі ми прийдемо до того самоусвідомлення. Я мрію про це, і як доросла людина буду робити все, щоб так все відбулося,

– сказав Алан Бадоєв.

Це документ, у якому голоси українців розповідають про унікальні свідчення трагічних подій і злочинів російської агресії, що сталися очима українців.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм має переглянути й відчути весь світ, щоб ніхто й ніколи не міг змінити або переписати нашу історію.