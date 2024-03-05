Дізнайтесь в матеріалі, як відреагувала дружина президента на стрічку і чому не змогла додивитись фільм до кінця.

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Олена Зеленська подивилась фільм "Довга доба": як відреагувала перша леді

Нещодавно вийшов документальний фільм Алана Бадоєва "Довга доба". Олена Зеленська зізналася, що мала намір подивитися цю стрічку, але не змогла переглянути її до кінця через те, що її накрили емоції.

Вона також зазначила, що все одно збирається додивитись фільм, але для цього потрібно бути в кращому психоемоційному стані, аніж зараз.

Я не витримала довго. Я була в сльозах і пережила великий спектр емоцій. Я додивлюсь цей фільм до кінця. Але треба мати запас емоційних сил, щоб це зробити,

– сказала перша леді.

Інтерв'ю Олени Зеленської: дивіться відео

Зеленська сказала журналісту, що є деякі речі, які її просто добивають. У такі моменти важко тримати себе в руках і вона починає ридати. Фільм "Довга доба" виявився вкрай важким морально.

"Довга доба" Алана Бадоєва: про що фільм

Фільм "Довга Доба" змонтували із 200 годин відео, які були зняті 12 тисячами осіб. Люди використовували свої телефони для документування російських злочинів.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

В сюжеті стрічки відображені історії тих, хто вижив під час воєнних подій, а також пригадані подвиги українців, які загинули під час окупації.