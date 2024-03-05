Узнайте в материале, как отреагировала жена президента на ленту и почему не смогла досмотреть фильм до конца.

Рекомендуем Если вы уже посмотрели главную премьеру весны: 5 фильмов, похожих на "Дюну"

Елена Зеленская посмотрела фильм "Долгие сутки": как отреагировала первая леди

Недавно вышел документальный фильм Алана Бадоева "Долгие сутки". Елена Зеленская призналась, что намеревалась посмотреть эту ленту, но не смогла пересмотреть ее до конца из-за того, что ее накрыли эмоции.

Она также отметила, что все равно собирается досмотреть фильм, но для этого нужно быть в лучшем психоэмоциональном состоянии, чем сейчас.

Я не выдержала долго. Я была в слезах и пережила большой спектр эмоций. Я досмотрю этот фильм до конца. Но надо иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать,

– сказала первая леди.

Интервью Елены Зеленской: смотрите видео

Зеленская сказала журналисту, что есть некоторые вещи, которые ее просто добивают. В такие моменты трудно держать себя в руках и она начинает рыдать. Фильм "Долгие сутки" оказался крайне тяжелым морально.

"Долгие сутки" Алана Бадоева: о чем фильм

Фильм "Долгие сутки" смонтировали из 200 часов видео, которые были сняты 12 тысячами человек. Люди использовали свои телефоны для документирования российских преступлений.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

В сюжете ленты отражены истории тех, кто выжил во время военных событий, а также упомянуты подвиги украинцев, погибших во время оккупации.