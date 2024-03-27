Режиссера возмущают такие поступки в киножизни нашей страны, в частности, во время большой войны. Поэтому он лично обратился в оргкомитет украинской кинопремии.

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Алан Бадоев сделал громкое заявление по поводу украинского кинофестиваля

"Долгие сутки" – это документальный фильм, который был создан на основе 200 часов хроники, отражающий выживание, сопротивление и повседневную жизнь украинцев во время войны. К сожалению, кинопремия "Золотая Дзига" решила не включать этот проект в номинации.

Я хочу спросить, один и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы на помощь нашим защитникам. За эти годы меняются все отрасли, чтобы быть актуальными и полезными современной Украине,

– высказался Бадоев.

Причиной этого является то, что создатели "Долгих суток" не имели коммерческого проката и не участвовали в международных фестивалях, что вызвало отсутствие интереса со стороны наблюдательного совета.

Однако Алан Бадоев отметил, что во время, когда в Украине всех призывают учитывать социальную миссию и важность проекта, наши культурные деятели почему-то до сих пор оценивают фильмы таким формальным образом.

Свой вопрос я адресую оргкомитету "Золотой Дзиги", тем, кто вместе со своей страной должен быть готов к изменениям и движению вперед. Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо гибче, чем кажется на первый взгляд,

– заявил режиссер "Долгих суток".

Бадоев сказал, что его сообщение – это не желание хайпа и не борьба за место в каком-то списке. Он объяснил, что имеет уважение ко всем деятелям и их творческие работы, что сейчас представлены в номинациях.

Директор Украинской киноакадемии отреагировала: что написала Анна Мачух

В комментариях под постом режиссера высказалась Анна Мачух, соучредитель и исполнительный директор Украинской киноакадемии, которая является членом Украинской киноакадемии с 2017 года. В своем комментарии она призвала Алана Бадоева уважать и соблюдать правила кинопремии, которые, по ее словам, "формировались с учетом международных стандартов и военного времени".

С большим уважением отношусь к вашему фильму, но кинопремия "Золотая Дзига" – это не фестиваль, а кинопремия, и вы должны уважать наши правила, как мы уважаем наших участников. Правила формировались с учетом международных стандартов и военного времени,

– написала Анна.

Также она посоветовала Алану Бадоеву подать свою кандидатуру на членство в киноакадемии в ноябре этого года, и тогда уже, называясь членом киноакадемии, вносить предложения в регламент.

"Долгие сутки": что известно о фильме

Режиссер рассказал, что документальная лента "Долгие сутки" вышла с благотворительными показами в украинский прокат в 20 городах и 31 кинотеатре, собрав аншлаги по всей стране.

В общем прокат длился 3 недели, ленту посмотрели более 10.000 человек, благодаря которым было собрано 2.000.000 грн на помощь тяжелораненым военным. После этого лента была показана в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, с чего и начался международный путь документального кино.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

Также "Долгие сутки" стала победителем фестиваля Cinema For Victory и прямо сейчас находится в прокате европейских стран, готовясь к показам в США. Этот именно тот фильм, который имеет большое значение для современной и будущей Украины.