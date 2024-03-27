Режисера обурюють такі вчинки у кіножитті нашої країни, зокрема, під час великої війни. Тому він особисто звернувся до оргкомітету української кінопремії.

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Алан Бадоєв зробив гучну заяву з приводу українського кінофестивалю

"Довга доба" – це документальний фільм, який був створений на основі 200 годин хроніки, що відображає виживання, супротив та повсякденне життя українців під час війни. На жаль, кінопремія "Золота Дзиґа" вирішила не включати цей проєкт до номінацій.

Я хочу запитати, чи один і той самий рік у нас всіх за вікном? Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам. За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними сучасній Україні,

– висловився Бадоєв.

Причиною цього є те, що творці "Довгої доби" не мали комерційного прокату та не брали участі в міжнародних фестивалях, що викликало відсутність інтересу з боку наглядової ради.

Однак Алан Бадоєв наголосив, що у час, коли в Україні усіх закликають зважати на соціальну місію та важливість проєкту, наші культурні діячі чомусь досі оцінюють фільми у такий формальний спосіб.

Своє питання я адресую оргкомітету "Золотої Дзиґи", тим, хто разом зі своєю країною має бути готовий до змін та руху вперед. Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд,

– заявив режисер "Довгої доби".

Бадоєв сказав, що його допис – це не бажання хайпу та не боротьба за місце в якомусь списку. Він пояснив, що має повагу до всіх діячів і їхні творчі доробки, що зараз представлені у номінаціях.

Директорка Української кіноакадемії відреагувала: що написала Анна Мачух

У коментарях під постом режисера висловилася Анна Мачух, співзасновниця та виконавчий директор Української кіноакадемії, яка є членкою Української кіноакадемії з 2017 року. У своєму коментарі вона закликала Алана Бадоєва поважати й дотримуватися правил кінопремії, які, за її словами, "формувались з урахуванням міжнародних стандартів та військового часу".

З великою повагою ставлюсь до вашого фільму, але кінопремія "Золота Дзиґа" – це не фестиваль, а кінопремія, і ви маєте поважати наші правила, як ми поважаємо наших учасників. Правила формувались з урахуванням міжнародних стандартів та військового часу,

– написала Анна.

Також вона порадила Алану Бадоєву подати свою кандидатуру на членство у кіноакадемії у листопаді цього року, та тоді вже, називаючись членом кіноакадемії, вносити пропозиції до регламенту.

"Довга доба": що відомо про фільм

Режисер розповів, що документальна стрічка "Довга Доба" вийшла з благодійними показами в український прокат у 20 містах та 31 кінотеатрі, зібравши аншлаги по всій країні.

Загалом прокат тривав 3 тижні, стрічку переглянули більше ніж 10.000 людей, завдяки яким було зібрано 2.000.000 грн на допомогу тяжкопораненим військовим. Після цього стрічку було показано в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, з чого й почався міжнародний шлях документального кіно.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Також "Довга Доба" стала переможцем фестивалю Cinema For Victory і просто зараз перебуває в прокаті європейських країн, готуючись до показів у США. Цей саме той фільм, який має велике значення для сучасної та майбутньої України.