Алан Бадоев вместе с телеканалом "1+1 Украина" уже полтора года работает над документальной лентой "Довга доба". Он снят на основе реальных видео украинцев из разных уголков нашей страны.

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Алан Бадоев о проекте "Довга доба"

Мы обработали более 200 часов эксклюзивного материала. Этот фильм является документом против нашего народа против русской орды. Для меня важно оставить этот фильм как документ нашим детям и предоставить людям всего мира возможность почувствовать жизнь рядовых украинцев во время войны,

– подчеркнул Бадоев.

"Это все очень сложный материал. Мы настаивали на том, чтобы использовать только эксклюзивные кадры из телефонов людей. То есть никаких интервью, никаких сообщений. Вся картина построена из того, что люди передавали нам с телефонов. Это очень сложная и эмоциональная вещь", – дополнил Бадоев.

По словам Алана, в течение месяца фильм будет готов к премьерному показу. Бадоев стремится, чтобы фильм "Довга доба" увидели не только в Украине, но и за ее пределами. "Я хочу, чтобы люди видели, что война – это пыль", – поделился Алан.

Рамина заплакала

После интервью режиссер показал первые эксклюзивные кадры Рамини. Начало фильма было настолько эмоциональным, что журналистка не могла сдержать слез и заплакала. "Я заплакала, поскольку знаю, что там произошло. Я тоже снимала этих людей в Буче и знаю, через что они прошли", – подчеркнула Рамина.

Рамина расплакалась, когда увидела первые кадры фильма "Довга доба": смотрите видео