Документальную ленту в Париже презентовал ее режиссер Алан Бадоев. Зрители встретили фильм бурными аплодисментами.

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Аудитория и сам режиссер не смогли сдержать эмоций после просмотра фильма. Алан Бадоев рассказал, как создавалась картина, и поделился собственными эмоциями.

Здесь снято первый этап войны, а я понимаю, что война до сих пор продолжается. Это очень трудно. Трудно чувствовать, что в это же время наши ребята борются для нас свободу, право жить на нашей земле. И то, что мы показали в картине, на самом деле в десятки раз хуже,

– прокомментировал режиссер.

Алан Бадоев заметил, что судьба героев фильма "Долгие сутки" сложилась по-разному. Некоторые телефоны украинцев, которые получила съемочная группа от военных, нашли на оккупированных территориях. Создатели картины пытались отыскать владельцев гаджетов, но не всегда эти поиски были успешными. По словам Бадоева, за каждым смартфоном стоит жизнь.

Алан Бадоев о фильме "Долгие сутки": видео

Режиссер рассказал, что стало его мотивацией к созданию этого документального фильма. Он вспомнил, как в первые дни полномасштабной войны был растерян: он писал своим российским друзьям, призывал говорить о войне, а они взамен приглашали его в Москву.

"Я был в отчаянии, как треснувшее зеркало. Я спросил себя: "Как гражданин, что я могу сделать?". Этот фильм спас меня, и предоставил мне цель", – рассказал на пресс-конференции Бадоев.

Годы, которые ушли на создание фильма, давали ему осознание о цели жизни. Ленту творили в метро, без света. Это был непростой путь.

Мы монтировали его с моим вторым режиссером вместе, было очень много материала, было очень трудно. Иногда мы рыдали, иногда останавливались, потому что должны были почувствовать, как жить дальше. А потом снова работали, ведь была цель: я знал, что фильм должен быть сделан, люди должны были увидеть историю. Поэтому этот фильм меня спас,

– признается Бадоев.

Фильм "Долгие сутки" показали в 30 странах мира, а также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и на мировых стриминговых платформах. Во время работы над лентой было отобрано 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на собственные гаджеты во время полномасштабного вторжения.