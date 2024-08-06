Документальну стрічку у Парижі презентував її режисер Алан Бадоєв. Глядачі зустріли фільм бурхливими оплесками.

До слова Фільм Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" вийшов на Netflix

Аудиторія та сам режисер не змогли стримати емоцій після перегляду фільму. Алан Бадоєв розповів, як створювалася картина, та поділився власними емоціями.

Тут зафільмовано перший етап війни, а я розумію, що війна ще й досі триває. Це дуже важко. Важко відчувати, що в цей самий час наші хлопці та дівчата виборюють для нас свободу, право жити на нашій землі. І те, що ми показали у картині, насправді в десятки разів гірше,

– прокоментував режисер.

Алан Бадоєв зауважив, що доля героїв фільму "Довга Доба" склалася по-різному. Деякі телефони українців, які отримала знімальна група від військових, знайшли на окупованих територіях. Творці картини намагалися відшукати власників гаджетів, але не завжди ці пошуки були успішними. За словами Бадоєва, за кожним смартфоном стоїть життя.

Алан Бадоєв про фільм "Довга Доба": відео

Режисер розповів, що стало його мотивацією до створення цього документального фільму. Він пригадав, як у перші дні повномасштабної війни був розгублений: він писав своїм російським друзям, закликав говорити про війну, а вони натомість запрошували його до Москви.

"Я був у розпачі, як дзеркало, що тріснуло. Я запитав себе: "Як громадянин, що я можу зробити?". Цей фільм врятував мене, і надав мені мету", – розповів на пресконференції Бадоєв.

Роки, які пішли на створення фільму, давали йому усвідомлення про мету життя. Стрічку творили у метро, без світла. Це був непростий шлях.

Ми монтували його з моїм другим режисером разом, було дуже багато матеріалу, було дуже важко. Інколи ми ридали, інколи зупинялися, тому що мали відчути, як жити далі. А потім знову працювали, адже була мета: я знав, що фільм мав бути зроблений, люди мали побачити історію. Тому цей фільм мене врятував,

– зізнається Бадоєв.

Фільм "Довга Доба" показали у 30 країнах світу, а також у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Раді Європи та на світових стрімінгових платформах. Під час роботи над стрічкою було відібрано 200 годин відеоматеріалів, знятих українцями на власні гаджети під час повномасштабного вторгнення.