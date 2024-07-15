13 июля ушла из жизни знаменитая голливудская актриса Шеннен Догерти, звезда сериала "Все женщины – ведьмы". Она долгое время боролась с раком молочной железы, однако последний год готовилась к своей смерти и похоронам. Кино 24 расскажет о других талантливых мировых актерах, жизнь которых забрал рак.

К слову Успех в кино и борьба с онкологией: что известно о Шеннен Догерти из "Все женщины – ведьмы"

Алан Рикман

Актер, сыгравший Северуса Снейпа в "Гарри Поттере", болел раком поджелудочной железы. О своей болезни он признался лишь в 2015 году после того, как перенес микроинсульт. Алан Рикман умер в январе 2016 года.

Чедвик Боузман

Звезда "Черной пантеры" четыре года боролся с раком толстой кишки. Он не прекращал съемки в фильмах и не рассказывал о своем диагнозе. Актер ушел из жизни в 43 года – это произошло в августе 2020 года.

Келли Престон

Жена известного актера Джона Траволты болела раком молочной железы. О ее болезни сначала не было известно публике. Два года актриса лечилась в различных медицинских центрах, но побороть рак не удалось. Она умерла в возрасте 57 лет летом 2020 года.

Джеймс Майкл Тайлер

Актер, сыгравший бариста Хантера в сериале "Друзья", умер от болезни в возрасте 59 лет. В 2021 году Джеймс Тайлер публично сообщил, что у него диагностировали рак простаты 4 стадии. Он узнал о своей болезни 3 года назад, но болезнь прогрессировала слишком быстро.

Пол Риттер

Британский актер, известный благодаря роли инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль", умер в возрасте 55 лет. О его болезни – рак мозга – стало известно уже после того, как Пол Риттер ушел из жизни.

Каждый публичный человек, который признается о своей болезни, всегда призывает других заботиться о своем здоровье и регулярно проходить проверки. Ведь возможность выявить рак на ранних стадиях, это шанс побороть болезнь.