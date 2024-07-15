13 липня пішла з життя знаменита голлівудська акторка Шеннен Догерті, зірка серіалу "Всі жінки – відьми". Вона тривалий час боролася з раком молочної залози, однак останній рік готувалась до своєї смерті та похорону. Кіно 24 розповість про інших талановитих світових акторів, життя яких забрав рак.

До слова Успіх у кіно та боротьба з онкологією: що відомо про Шеннен Догерті з "Всі жінки – відьми"

Алан Рікман

Актор, який зіграв Северуса Снейпа в "Гаррі Поттері", хворів на рак підшлункової залози. Про свою хворобу він зізнався лише у 2015 році після того, як переніс мікроінсульт. Алан Рікман помер у січні 2016 року.

Чедвік Боузман

Зірка "Чорної пантери" чотири роки боровся з раком товстої кишки. Він не припиняв знімання у фільмах і не розповідав про свій діагноз. Актор пішов з життя у 43 роки – це сталося в серпні 2020 року.

Келлі Престон

Дружина відомого актора Джона Траволти хворіла на рак молочної залози. Про її хворобу спершу не було відомо публіці. Два роки акторка лікувалась у різних медичних центрах, але побороти рак не вдалося. Вона померла у віці 57 років влітку 2020 року.

Джеймс Майкл Тайлер

Актор, який зіграв баристу Гантера у серіалі "Друзі", помер від хвороби у віці 59 років. У 2021 році Джеймс Тайлер публічно повідомив, що у нього діагностували рак простати 4 стадії. Він дізнався про свою хворобу 3 роки тому, але хвороба прогресувала надто швидко.

Пол Ріттер

Британський актор, відомий завдяки ролі інженера Анатолія Дятлова у серіалі "Чорнобиль", помер у віці 55 років. Про його хворобу – рак мозку – стало відомо вже після того, як Пол Ріттер пішов з життя.

Кожна публічна людина, яка зізнається про свою хворобу, завжди закликає інших піклуватися про своє здоров'я і регулярно проходити перевірки. Адже можливість виявити рак на ранніх стадіях, це шанс побороти хворобу.