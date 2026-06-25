Режиссером фильма стал Хуан Бофилл, ранее работавший координатором трюков. Поэтому авторы обещают не только интригу, но и множество динамичных сцен. Сам режиссёр сравнивает "Panic Button" с культовыми триллерами о несправедливо обвиненных героях, такими как "Беглец".



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Вместе с Болдуином в фильме снимаются Джереми Пайвен, Дэвид А.Р. Уайт, Оушен Уайт и Стивен Бауэр. Съемки уже идут в Майами, Форт-Лодердейле, Лос-Анджелесе и Южной Каролине.

Алек Болдуин возвращается в кино после скандала на съемках / Getty Images

О чем новый фильм с Алеком Болдуином

По сюжету педантичный начальник службы безопасности просыпается рядом с телом незнакомой женщины. Пока ФБР охотится за ним, герой пытается найти настоящего убийцу, опередить мафию и остаться в живых. В общем, всё по классике жанра: если проснулся не в том месте — день точно не задался.

Что известно о расследовании трагедии на съемках "Ржавчины"

Для Болдуина это ещё одна крупная роль после того, как уголовное дело о гибели оператора Галины Гатчинс на съёмках фильма "Ржавчина" было окончательно закрыто. В то же время гражданский иск семьи Гатчинс до сих пор находится на рассмотрении.

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