Болдвина обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Гатчинс: какое наказание грозит актеру

Алека Болдвина обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Трагедия произошла во время съемок вестерна "Ржавчина".

Обвинительные документы уже готовы. Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам.

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В непреднамеренном убийстве обвиняют:

Алеко Болдвина;

Ханну Гутьеррес-Рид – оружейницу "Иржи".

Представляется, что они не один раз нарушали правила безопасности.

Первый пункт обвинения (небрежность) предусматривает наказание: 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

Второй пункт (пренебрежение безопасностью "без должной осторожности и осмотрительности") – 5 лет заключения.

Что говорят обвиняемые

Болдвин и Гутьеррес-Рид своей вины не признают. Прокуроры подчеркнули, что Болдвин как продюсер "Иржи" не учел, что Гутьеррес-Рид – относительно неопытная оружейница.

Говорят, что критически важную проверку безопасности пистолета и боеприпасов – пропустили. Болдвин, учитывая его опыт, должен был это учесть.

Болдвин заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета.

Болдвин вскоре после трагедии заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета. Актер заметил: он не понимает, как оружие могло выстрелить.

Я бы никогда на кого-нибудь не наставлял пистолет и не нажимал на курок. Кто-то положил настоящую пулю в пистолет. Пулю, которой даже не должно быть на площадке,

– заметил Болдвин.

Позже правоохранители выяснили, что Болдвин получил оружие от помощника режиссера.