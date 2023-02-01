Болдвина обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Гатчинс: какое наказание грозит актеру
Источник:The Associated Press
Алека Болдвина обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс. Трагедия произошла во время съемок вестерна "Ржавчина".
Обвинительные документы уже готовы. Обвинения в непреднамеренном убийстве выдвинули по двум пунктам.
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В непреднамеренном убийстве обвиняют:
- Алеко Болдвина;
- Ханну Гутьеррес-Рид – оружейницу "Иржи".
Представляется, что они не один раз нарушали правила безопасности.
- Первый пункт обвинения (небрежность) предусматривает наказание: 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов.
- Второй пункт (пренебрежение безопасностью "без должной осторожности и осмотрительности") – 5 лет заключения.
Что говорят обвиняемые
Болдвин и Гутьеррес-Рид своей вины не признают. Прокуроры подчеркнули, что Болдвин как продюсер "Иржи" не учел, что Гутьеррес-Рид – относительно неопытная оружейница.
Говорят, что критически важную проверку безопасности пистолета и боеприпасов – пропустили. Болдвин, учитывая его опыт, должен был это учесть.
Болдвин заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета.
Болдвин вскоре после трагедии заявил, что не нажал на спусковой крючок пистолета. Актер заметил: он не понимает, как оружие могло выстрелить.
Я бы никогда на кого-нибудь не наставлял пистолет и не нажимал на курок. Кто-то положил настоящую пулю в пистолет. Пулю, которой даже не должно быть на площадке,
– заметил Болдвин.
Позже правоохранители выяснили, что Болдвин получил оружие от помощника режиссера.