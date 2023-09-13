Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице Национального театра имени Марии Заньковецкой, в котором артист работал с 1994 года. О времени и месте похорон укажут со временем.

К слову Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший русский плен

Умер народный артист Украины Александр Кузьменко

С глубокой грустью сообщаем, что на 76 году жизни скончался народный артист Украины Александр Кузьменко. Каждое его слово на сцене было сильным и твердым, и придавало его исполнительскому мастерству шарма,

– отметил коллектив театра.

Александр Кузьменко / Национальный театр имени Марии Заньковецкой

Что известно об Александре Кузьменко

Александр Кузьменко родился в Никополе. С 1973 по 1994 он работал актером во Львовском театре юного зрителя имени Максима Горького, который сейчас известен как Первый украинский театр для детей и юношества.

Начиная с марта 1994 года Александр Кузьменко стал актером театра имени Марии Заньковецкой.

В своей карьере он исполнил разные роли, такие как индейский вождь Бромден в спектакле "Полет над гнездом кукушки", царь Николай I в "Государственной измене" Р. Лапики, Онучкин в "Женитьбе", и Шумицкий в "Любимом нелюбимом".

Напомним, недавно скончалась актриса львовского театра имени Заньковецкой, народная артистка Украины Лидия Остринская. Ей было 56 лет.