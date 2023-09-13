Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці Національного театру імені Марії Заньковецької, в якому артист працював з 1994 року. Про час і місце похорону зазначать згодом.

До слова Помер український вчений Ігор Козловський, який пережив російський полон

Помер народний артист України Олександр Кузьменко

З глибоким сумом повідомляємо, що на 76 році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Кожне його слово на сцені було сильне та тверде, і додавало його виконавській майстерності шарму,

– зазначив колектив театру.

Олександр Кузьменко / Національний театр імені Марії Заньковецької

Що відомо про Олександра Кузьменка

Олександр Кузьменко народився в Нікополі. З 1973 по 1994 рік він працював актором у Львівському театрі юного глядача імені Максима Горького, який зараз відомий як Перший український театр для дітей та юнацтва.

Починаючи з березня 1994 року, Олександр Кузьменко став актором театру імені Марії Заньковецької.

У своїй кар'єрі він виконав різні ролі, такі як індіанський вождь Бромден у виставі "Політ над гніздом зозулі", цар Микола I у "Державній зраді" Р. Лапіки, Онучкін у "Одруженні", та Шумицький у "Коханому нелюбі".

Нагадаємо, нещодавно померла акторка львівського театру імені Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська. Їй було 56 років.