Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці Національного театру імені Марії Заньковецької, в якому артист працював з 1994 року. Про час і місце похорону зазначать згодом.
До слова Помер український вчений Ігор Козловський, який пережив російський полон
Помер народний артист України Олександр Кузьменко
З глибоким сумом повідомляємо, що на 76 році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Кожне його слово на сцені було сильне та тверде, і додавало його виконавській майстерності шарму,
– зазначив колектив театру.
Олександр Кузьменко / Національний театр імені Марії Заньковецької
Що відомо про Олександра Кузьменка
- Олександр Кузьменко народився в Нікополі. З 1973 по 1994 рік він працював актором у Львівському театрі юного глядача імені Максима Горького, який зараз відомий як Перший український театр для дітей та юнацтва.
- Починаючи з березня 1994 року, Олександр Кузьменко став актором театру імені Марії Заньковецької.
- У своїй кар'єрі він виконав різні ролі, такі як індіанський вождь Бромден у виставі "Політ над гніздом зозулі", цар Микола I у "Державній зраді" Р. Лапіки, Онучкін у "Одруженні", та Шумицький у "Коханому нелюбі".
Нагадаємо, нещодавно померла акторка львівського театру імені Заньковецької, народна артистка України Лідія Остринська. Їй було 56 років.