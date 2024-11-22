Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД Украины. Александр, известен своими ролями в украинских фильмах и сериалах, таких как "И будут люди", "Пес" и "Крепостная", теперь добавил к своему портфолио еще один уникальный опыт.

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Александр Лаптий сыграл в видеоигре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля": что известно

В 2023 году Александр Лаптий, боец бригады "Азов", принял решение присоединиться в ряды подразделения, чтобы защищать свою страну от агрессора. Однако, еще до начала полномасштабной войны, он получил предложение от кастинг-директора проекта "S.T.A.L.K.E.R. 2", сиквела культовой видеоигры.

В рамках этого проекта он стал моделью для 3D-анимации одного из главных персонажей, что стало для него новым и интересным опытом, ведь раньше он работал в основном в традиционном кинопроизводстве.

Александр поделился своими впечатлениями о процессе создания 3D-анимации, который значительно отличается от привычного для него съемки.

Это довольно интересный процесс, который значительно отличается от кино. В отличие от привычного для меня кинопроцесса, где было "Камера, мотор!" и сразу заходишь в кадр, здесь все начиналось от калибровки. У меня была куча маркеров, а по периметру располагалось множество камер – и чтобы они тебя схватили, надо сделать целый ритуал со сменой поз,

– поделился Александр.

Этот опыт открыл для него новое измерение актерской работы, включающее не только физические движения, но и технические аспекты, необходимые для того, чтобы персонаж в видеоигре стал реалистичным и выразительным.