Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України. Олександр, відомий своїми ролями в українських фільмах та серіалах, таких як "І будуть люди", "Пес" і "Кріпосна", тепер додав до свого портфоліо ще один унікальний досвід.

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Олександр Лаптій зіграв у відеогрі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": що відомо

У 2023 році Олександр Лаптій, боєць бригади "Азов", прийняв рішення приєднатися до лав підрозділу, щоб захищати свою країну від агресора. Однак, ще до початку повномасштабної війни, він отримав пропозицію від кастинг-директорки проєкту "S.T.A.L.K.E.R. 2", сиквелу культової відеогри.

В рамках цього проєкту він став моделлю для 3D-анімації одного з головних персонажів, що стало для нього новим і цікавим досвідом, адже раніше він працював здебільшого в традиційному кіновиробництві.

Олександр поділився своїми враженнями про процес створення 3D-анімації, який значно відрізняється від звичного для нього фільмування.

Це досить цікавий процес, який значно відрізняється від кіно. На відміну від звиклого для мене кінопроцесу, де було "Камера, мотор!" і відразу заходиш в кадр, тут все починалося від калібрування. У мене було купа маркерів, а по периметру розташовувалося безліч камер – і щоб вони тебе схопили, треба зробити цілий ритуал зі зміною поз,

– поділився Олександр.

Цей досвід відкрив для нього новий вимір акторської роботи, що включає не лише фізичні рухи, але й технічні аспекти, необхідні для того, щоб персонаж у відеогрі став реалістичним та виразним.