"Ложный путь": Александр Печерица против категорического запрета русской культуры
Источник:Ютуб-канал Алины Доротюк
Украинский актер из сериала "Крипосна" Александр Печерица сейчас служит в ВСУ. Он считает, что русскую культуру нужно ущемлять, но не стоит запрещать категорически.
Александр Печерица с 26 февраля в рядах ВСУ, по его словам, записать в терроборону было непросто, решение научиться военному делу без предыдущего опыта для него было одним из самых сложных.
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Александр Печерица о русской культуре
В интервью Алина Доротюк актер рассказал в частности о том, насколько важен запрет российским актерам и художникам осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины. Однако, по его мнению, путь категорического запрета русского языка и культуры ошибочен.
Запрещать, мне кажется, это ложный путь. Ограничивать – да. Как-то объяснять, где хорошо, а где плохо – вот это путь. Ну а от того, что мы сейчас запретим Достоевского... Я не помню в его биографии, что он был знаком с Путиным и Федор Михайлович стоял где-то на площади и кричал: "Ра-си-я!" Достоевский умер раньше,
– заявил Печерица.
"Русская ли это культура? Российская. Но это часть мировой культуры. Этот диалог уже послевоенный. Следует запрещать то, что влияет, и должно быть наказано за эту шовинистическую политику – это так. Но есть классика, которая должна быть классикой", – дополнил военный.
Украинские актеры на войне
Кроме Александра, с первых дней войны взяли в руки оружие немало актеров и украинских звезд. Среди них:
- Ахтем Сеитаблаев;
- Олег Сенцов;
- Олег Тритенко;
- Владимир Ращук;
- Сергей Филимонов;
- Андрей Луценко;
- Руслан Пахоми;
- Павел Алдошин и другие.