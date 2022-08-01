Следует отметить, что Александр взял в руки оружие ради своего сына. Отец встал на защиту государства, чтобы его дети могли жить в мирной Украине и чтобы в их жизни не случилось войны. Однако не видеть, как растет твой сын – один из самых болезненных моментов для актера.

Узнайте больше Самые интересные премьеры августа 2022 года, с которыми вы не потеряете времени

Александр Печерица о службе на фронте

В эфире 5 канала украинский актер Печерица поделился, как проходит его жизнь на фронте. Кроме военных задач он пытается развиваться, петь песни под гитару и не останавливаться ни на мгновение.

Я не вижу своей семьи, я не вижу, как растет мой сын. Это, пожалуй, самый болезненный момент. Но, я думаю, что это того стоит. Это та цена, которую я плачу за свою свободу, за возможность говорить о том, что я думаю и жить в свободной нашей независимой прекрасной Украине, – поделился он.

Шампиньона рассказал, что сейчас не хватает творческого вдохновения и жизни. Однако к оружию на поле бои привыкаешь быстро. Несмотря на задачи, он старается читать и развиваться.

"Наша страна стоит сейчас на дороге больших изменений во всех сферах: театр и кино – не исключение. Я думаю, что будет кино и театральный бум после окончания войны, потому что спрос на нашу страну невероятный. Она сейчас у всех на слуху, все интересуются: кто, что, как. Мы ведь показали всему миру, что мы есть", – сказал он.

Мы сильны, колоритны, уникальны. После войны у нас у всех будет очень много работы,

– дополнил Александр.

Украинские актеры на войне

Кроме Александра, с первых дней войны взяли в руки оружие немало актеров и украинских звезд. Среди них: