Как рассказал певец в интервью "Scena", у него была небольшая роль самого себя. Пономарев стал одним из приглашенных гостей фильма. Его появление в фильме вполне логично: певец не просто связан с украинской музыкальной сценой, но и в свое время победил на фестивале "Червона Рута" – в 1993 году в Донецке. Поэтому приглашение в фильм, посвященный легендарной песне и фестивалю, казалось почти неизбежным.

В фильме также появились Ирина Билык, Наталья Могилевская и Олег "Фагот" Михайлюта – то есть создатели решили собрать на одном экране целый музыкальный десант "Червоной Руты".

По замыслу картины, эти звезды участвуют в одной из важных музыкальных сцен и исполняют легендарную "Червону руту".

Сам фильм построен вокруг путешествия на поезде, где, конечно же, должна зародиться любовь.

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А затем начался монтаж

Во время рассказа о работе над фильмом Пономарев вспомнил, что его роль в итоге оказалась еще меньше, чем могла быть изначально. Часть сцен, где у него были реплики, вырезали во время монтажа.

Певец пошутил, что, возможно, это даже было правильным решением, ведь играл он, по его собственной оценке, не очень хорошо.

Собственно, Пономарев и не претендовал на главную роль. Его участие – скорее приятное камео для тех, кто знает историю "Червоной Руты" и украинской эстрады.

"Поезд “Червона Рута”": о чем фильм

События романтической комедии разворачиваются в поезде "Червона Рута", где пассажиры влюбляются, пытаются сохранить отношения и ищут свою любовь.

Лента посвящена 35-летию независимости Украины и 55-летию песни "Червона рута". В фильме снялись Станислав Боклан, Александр Рудинский, Роман Луцкий, Вячеслав Довженко, Михаил Хома, Анна Кузина, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик и другие.

Если вы еще не успели купить билеты в кинотеатр, то посмотритетрейлер фильма "Поезд „Червона Рута“" для вдохновения.