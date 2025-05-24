Получил премию BAFTA и сыграл в сериале Netflix: где сейчас Александр Рудинский

Александр Рудинский – один из самых ярких представителей нового поколения украинских актеров, который получил известность благодаря роли Никиты Маслова в драматическом сериале "Первые ласточки". Именно она стала для артиста трамплином к дальнейшим успешным проектам в кино и театре.

Украинский актер сейчас продолжает активно развивать свою творческую карьеру, совмещая работу в театре, съемки в фильмах и участие в международных проектах. Подробнее об этом – читайте далее в материале Кино 24.

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Где сейчас Александр Рудинский

По состоянию на май 2025 года он работает в Киеве, а именно в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Там артист участвует во многих спектаклях, среди которых "Калигула", "Макбет", "Мария Стюарт" и "Лымеровна". Особое признание актеру принесла роль Калигулы в постановке Ивана Урывского, за которую Александр получил премию "Лучший молодой актер" на престижном Международном театральном фестивале MESS в Сараево.

Не менее динамично развивается и кинокарьера Рудинского. В 2024 – 2025 годах он снялся в ряде резонансных проектов. Среди них – роль бандита в сериале Netflix "Декамерон", а также участие в американском шпионском триллере "Агентство", спродюсированном Джорджем Клуни, где Александр воплотил образ военного.

А короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", где актер сыграл одну из ключевых ролей, победил в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" на премии BAFTA 2025 года. Что интересно, одним из последних проектов с участием Рудинского является польско-украинский фильм "Две сестры", который вышел на экраны в апреле этого года.

"Две сестры": смотрите трейлер фильма онлайн

Несмотря на насыщенный график, Александр не забывает и мечтать. В одном из интервью он признался, что хочет получить премию Оскар и со сцены произнести: "Слава Украине!". Кроме этого, актер желает вернуться в родной Николаев, который не имел возможности посетить с начала полномасштабного вторжения.

Рудинский находит время и для своей семьи. Он счастливо женат на коллеге Марией Рудинской-Заниборщ. Звезды вместе воспитывают маленького сына и играют на одной сцене в театре Франко.

Александр Рудинский продолжает быть ярким примером современного актера, который успешно представляет украинскую культуру как внутри родной страны, так и на международной сцене.