Он меня, с*ка, харит, – Рудинский о российском актере, сыгравшем в "Аноре"

Украинский актер Александр Рудинский резко прокомментировал участие российских актеров в фильме "Анора". Он имел в виду Марка Эйдельштейна и Юрия Борисова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Сергея Притулы и Антона Тимошенко "Вместе и вдребезги". По словам 28-летнего актера, он не может понять, как возможно терпеть россиян во время большой войны в Украине.

Советуем Не только "Парочка следователей": 3 украинских детективных сериала, от которых невозможно оторваться

Александр Рудинский резко высказался о российских актерах: что он сказал

Актер Александр Рудинский откровенно поделился своими эмоциями относительно российских актеров, признавшись, что они вызывают у него только негативные чувства. Он рассказал, что смотрел фильм "Анора", но был очень раздражен одной из ролей, в частности выступлением российского актера Марка Эйдельштейна.

Александр поделился воспоминаниями, что видел его на церемонии BAFTA, а потом вместе с женой пересматривал фильм, и его участие в картине сильно его раздражало.

Я не знаю, ну "Анора" – лучший фильм года. Я смотрел его. Не засыпал до половины, но меня сильно раздражал этот российский актёр. Не Борисов, а другой молодой парень кудрявый (Марк Эйдельштейн. – 24 Канал) Я его видел на BAFTA, потом мы с женой смотрели кино, а он меня, с*ка, харит,

– признался Рудинский.

Подкаст "Гуртом на вщент": смотрите видео онлайн

Кроме того, Александр заметил, что если бы он имел возможность номинировать актеров на Оскар-2025 за участие в "Аноре", то он бы выбрал других исполнителей ролей, вместо россиян. Однако американская киноакадемия номинировала путиниста Юрия Борисова. К счастью, он не победил в своей номинации.