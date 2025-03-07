Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Сергія Притули та Антона Тимошенка "Гуртом та вщент". За словами 28-річного актора, він не може зрозуміти, як можливо толерувати росіян у час великої війни в Україні.

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Олександр Рудинський різко висловився про російських акторів: що він сказав

Актор Олександр Рудинський відверто поділився своїми емоціями щодо російських акторів, зізнавшись, що вони викликають у нього лише негативні почуття. Він розповів, що дивився фільм "Анора", але був дуже роздратований однією з ролей, зокрема виступом російського актора Марка Ейдельштейна.

Олександр поділився спогадами, що бачив його на церемонії BAFTA, а потім разом з дружиною переглядав фільм, і його участь у картині сильно його дратувала.

Я не знаю, ну "Анора" – найкращий фільм року. Я дивився його. Не засинав до половини, але мене сильно дратував цей російський актор. Не Борисов, а інший молодий хлопець кучерявий (Марк Ейдельштейн. – 24 Канал) Я його бачив на BAFTA, потім ми із дружиною дивилися кіно, а він мене, с*ка, харить,

– зізнався Рудинський.

Подкаст "Гуртом на вщент": дивіться відео онлайн

Крім того, Олександр зауважив, що якби він мав можливість номінувати акторів на Оскар-2025 за участь у "Анорі", то він би обрав інших виконавців ролей, замість росіян. Однак американська кіноакадемія номінувала путініста Юрія Борисова. На щастя, він не переміг у своїй номінації.