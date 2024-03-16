Звезде комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" было 89 лет. О смерти Александра Ширвиндта сообщил его сын, о чем написали пропагандистские СМИ, пишет Кино 24.

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Умер Александр Ширвиндт

Сын Александра Ширвиндта сказал, что отец ушел из жизни в больнице в Москве. Считается, что причиной смерти стала проблема с сердцем.

Еще в 2019 году российский актер перенес операцию, после которой ему установили кардиостимулятор. Позже он подхватил коронавирус, его состояние ухудшилось. В 2022 году Ширвиндту диагностировали стенокардию.



Александр Ширвиндт / Фото из фильма "Ирония судьбы"

Что Александр Ширвиндт говорил об Украине

Актер несколько раз посещал Крым после его оккупации россиянами. Поэтому в 2017 году он попал в базу "Миротворец" как человек, который нарушил границу Украины и представляет угрозу национальной безопасности.

Александр Ширвиндт не комментировал полномасштабное вторжение и неоднозначно высказывался относительно того, чей Крым.

Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал. Но я вижу круглосуточную полемику профессионалов, дрессированных политологов по нашим делам, и это превращается в театр... Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нем вырос... Начинать сейчас разбираться "кто есть кто" мне совсем не интересно,

– говорил артист.

Ширвиндт также жаловался из-за того, что не может попасть в Украину. Он скучал по Одессе, где родилась его мать; по Харькову, где жил его отец.

"Потому, что я не въездной, потому что я поехал в Севастополь. Там были замечательные ребята из "Общества книголюбов", они меня позвали с вечера. А оказалось, что я сволочь... И я, следовательно, из-за книголюбов в Севастополе не могу приехать на родину родителей. А я скучаю по Одессе очень..." – говорил актер в интервью Дмитрию Гордону в 2020 году.

Александр Ширвиндт известен не только как актер, а также как режиссер, сценарист, писатель, художественный руководитель московского Театра сатиры. Его самые популярные фильмы: "Трое в лодке, не считая собаки", "Зимний вечер в Гаграх", "Принцесса цирка", "Вокзал для двоих".