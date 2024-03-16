Зірці комедії "Іронія долі, або З легкою парою" було 89 років. Про смерть Олександра Ширвіндта повідомив його син, про що написали пропагандистські ЗМІ, пише Кіно 24.

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Помер Олександр Ширвіндт

Син Олександра Ширвіндта сказав, що батько пішов з життя у лікарні в Москві. Вважається, що причиною смерті стала проблема з серцем.

Ще у 2019 році російський актор переніс операцію, після якої йому встановили кардіостимулятор. Пізніше він підхопив коронавірус, його стан погіршився. У 2022 Ширвіндту діагностували стенокардію.



Олександр Ширвіндт / Фото з фільму "Іронія долі"

Що Олександр Ширвіндт казав про Україну

Актор кілька разів відвідував Крим після його окупації росіянами. Тому у 2017 році він потрапив у базу "Миротворець" як людина, яка порушила кордон України та становить загрозу національній безпеці.

Олександр Ширвіндт не коментував повномасштабне вторгнення і неоднозначно висловлювався щодо того, чий Крим.

Я в нюанси не влізаю, бо я не професіонал. Але я бачу цілодобову полеміку професіоналів, дресованих політологів щодо наших справ, і це перетворюється на театр… Крим ваш чи Крим – наш? Крим мій! Розумієш? Він мій. Я в ньому виріс... Починати зараз розбиратися "хто є хто" мені зовсім не цікаво,

– казав артист.

Ширвіндт також жалівся через те, що не може потрапити до України. Він сумував за Одесою, де народилась його мати; за Харковом, де жив його батько.

"Тому, що я не в’їзний, тому що я поїхав до Севастополя. Там були чудові хлопці з "Товариства книголюбів", вони мене покликали з вечора. А виявилося, що я сволота… І я, отже, через книголюбів у Севастополі не можу приїхати на батьківщину батьків. А я сумую за Одесою дуже…" – казав актор в інтерв'ю Дмитру Гордону у 2020 році.

Олександр Ширвіндт відомий не тільки як актор, а також як режисер, сценарист, письменник, художній керівник московського Театру сатири. Його найпопулярніші фільми: "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Зимовий вечір у Гаграх", "Принцеса цирку", "Вокзал для двох".