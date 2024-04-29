Возвращение в актерство во время войны и режиссерский дебют: где сейчас Александр Соколов

Александр Соколов – известный украинский актер. Большую популярность актеру принесли съемки в сериале "Моя любимая Страшка", в котором он сыграл одну из главных ролей.

Великая война изменила жизнь каждого украинца. Кино 24 расскажет, где сейчас и чем занимается Александр Соколов.

Смотрите также "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговых фильма, которые передают дух теннисных турниров

Где сейчас Александр Соколов

С начала полномасштабной войны актер сразу отреагировал на это, что происходит в его стране. Он выразил огромную благодарность украинским Силам обороны за защиту Украины.

Это как один большой страшный сон. Хотелось бы проснуться. Слезы на глазах, когда я читаю о героических поступках наших людей. Космических масштабов смелости Вооруженные Силы Украины! Невероятный Президент! Мои друзья, которые делают тыловую оборону, посты, призывы. Друзья участвуют в Территориальной обороне. Друзья делающие обращение к российским коллегам. Все те, кто поддерживают материально ВСУ. Моих родных и близких, что мы все вместе,

– написал в первые дни актер.

Александр Соколов на своей странице часто распространял собрание для раненых и на нужды ВСУ и продолжает это делать по сей день.

Возвращение в кино и режиссерский дебют

Актер во время полномасштабного вторжения снялся в сериале "Круг заблуждения". Это его первая работа на площадке после полномасштабного вторжения.

Да, первая (киноработа, в которой снялся актер с начала великой войны), а потому очень странные ощущения. В первый съемочный день была только одна сцена, и у меня не было времени привыкнуть к процессу. К тому же съемки были в квартире, в которой мы снимали последний проект до начала полномасштабного вторжения,

– поделился впечатлениями Соколов.

Александр Соколов также играл в театре, в частности, в спектакле под названием "С этим спектаклем что-то не так".

Однако, Соколов в течение этого времени дебютировал и как режиссер.

Спектакль "Одинокий Запад" по тексту Мартина Макдоны является режиссерским дебютом актера Александра Соколова. Актер выбрал это произведение для фестиваля памяти основателя театра Эдуарда Мытницкого "Таможня. Новая режиссура". Участники фестиваля вместе с актерами готовили чтение с отрывками избранных пьес. Именно Александр Соколов стал победителем и получил возможность реализовать постановку на сцене Театра на левом берегу Днепра.

К слову, в издании "Вечерний Киев" отметили, что драматург Мартин Макдона поддерживает Украину, он предоставил право бесплатно делать постановку по его пьесе в течение действия военного положения и играть ее в течение 90 дней после его прекращения/отмены.

На вопрос, почему для дебютной постановки актер избрал этот материал, он отметил, что тогда он отражал его внутреннее состояние.

В 2022-м, когда решил принять участие в фестивале "Таможня", именно текст "Одинокого Запада" был в голове. Тогда было так пасмурно, как в этой пьесе, поэтому она отражала мое внутреннее состояние,

– рассказывал Александр Соколов.