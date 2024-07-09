В понедельник, 8 июля, команда проекта "Сталеві" имела запланированные съемки в центре Киева. Однако в тот же день оккупанты нанесли ракетный удар по столице и другим городам Украины.

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Команда проекта "Сталевые" и Александр Терен попали под обстрел

Съемочная группа вместе с Александром уже была возле локации – торгового центра, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Все быстро спустились в укрытие – подземного паркинга, и едва успели зайти, как услышали мощный взрыв с сильной ударной волной. Затем прозвучала еще череда взрывов.

Группе очень помог ветеран Александр Терен, который своевременно продемонстрировал, как действовать в непредсказуемой ситуации и избежать паники. Благодаря его опыту и быстрому реагированию, все члены съемочной группы остались в безопасности.

Это было страшно, ведь прозвучало несколько взрывов, ракеты летели одна за другой. Но вдруг мы услышали очень спокойный голос Александра, который советовал всем просто дышать. Затем к нему присоединился и наш главный оператор Игорь Гома – мужчины вдвоем поддерживали нас,

– сказала режиссер фильма "Стальные".

Сейчас в Киеве проходят съемки документальной ленты "Стальные", которая рассказывает о пути восстановления ветерана – от момента потери конечностей до реабилитации, протезирования и возвращения к гражданской жизни.

В основе фильма лежит реальная история военного, который потерял конечности. Зрители смогут наблюдать за всеми этапами реабилитации главного героя, включая его борьбу, отчаяние и триумфы. Фильм показывает не только физические и медицинские аспекты восстановления, но и эмоциональное и психологическое состояние ветерана, его внутреннюю силу и решимость вернуться к активной жизни.