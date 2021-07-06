На что пойти в кино: Александр Ткаченко порекомендовал украинские ленты

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает украинцев к просмотру украинского кино. В своем телеграм-канале политик уверяет, что "лето обещает быть насыщенным украинскими киноновинками – как художественными, так и анимационными – для походов с детьми". Какие фильмы он советует смотреть в кино – читайте на Kino 24.

"В такую жару спрятаться в темном зале с попкорном – идеальный вариант отдыха. Тем более когда показывают кино, что захватывает", – говорит Александр Ткаченко.

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Отечественных лент в кинотеатрах становится все больше и больше. Различных жанров и форматов. Это результат работы Госкино и питчингов. Поддерживаем украинское вместе. И формируем спрос как зрители, - дополнил политик.

На какие фильмы идти в кинотеатры: советы Александра Ткаченко

"Виктор_робот"

Когда в кино: сейчас

Мультфильм рассказывает о приключениях девочки и маленького робота Виктора, которые отправились на поиски ее дедушки. Футуристический мир роботов и высоких технологий напоминает своеобразный украинский стим-панк. Такого мы еще не видели.

"Виктор_робот": смотрите новый трейлер

"Вусатий фанк"

Когда в кино: сейчас

Документалка об украинской музыке 70-х. Прорывные музыкальные течения, что стояли рядом с мировыми трендами эстрады. Больше об их уникальности-в ленте.

"Усатый фанк" 2021: смотрите новый трейлер

"Ми є Ми поруч"

Когда в кино: с 8-го июля

Фильм легенды украинского кино Романа Балаяна.

Эстетическая монохромная мелодрама о неожиданной встрече хирурга и неизвестной загадочной девушки.

"Мы есть мы рядом" 2021: смотрите трейлер

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"Зарваниця"

Когда в кино: с 15-го июля

Зарваница-небольшой поселок, собирающий тысячи паломников из года в год. Здесь встречаются совсем непохожие друг на друга люди, имеющие общий путь: путь к чуду.

"Зарваница" 2021: смотрите трейлер

"Пульс"

Когда в кино: с 22-го июля

Спортивная драма по реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. О взлетах, падениях и препятствиях. А также о силе воли и силе человеческого духа. Зажигает энергией и мотивацией.

"Пульс" 2021: смотрите трейлер

Ограничений по посадке нет, поэтому залы ждут нас.,

- отметил Александр Ткаченко.