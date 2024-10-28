Однако после начала войны все изменилось. Изданию OBOZ.UA актер честно рассказал, с кем общался и как попал в схватку с российским актером.

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Алексей Богданович о конфликте с российским актером

До начала полномасштабной войны украинский актер Алексей Богданович активно снимался в России и представлял Украину на различных фестивалях. Вследствие этого он имел возможность общаться со многими российскими коллегами, в частности с такими актерами, как Дмитрий Певцов и Александр Домогаров, с которыми у него даже складывались дружеские отношения.

Было бы странно, если бы я сейчас общался с ними. Когда мы дружили, мы были молодые, сверстники. О политике не говорили, у нас были совсем другие темы для разговоров. Однако я даже подумать не мог, что они, эти товарищи, трансформируются в таких монстров,

– отметил Богданович.

Актер также рассказал о своих неприязненных отношениях с Владимиром Стекловым, российским актером, известным по ролям в сериалах "Кадеты" и "Волчица". Богданович вспомнил случай, когда они вместе снимались под Киевом.

Он начал громко возмущаться: "Эти хохлы...". Я не выдержал, хотя он значительно старше меня. Мы сцепились. "Ты, кацапура, тут деньги зарабатываешь, – кричал я. – И ты еще пасть свою открываешь на украинцев?" Чуть до драки не дошло,

– вспомнил Алексей.

Актер поделился, что ему неоднократно предлагали остаться на постоянную работу в России, но он категорически отказался.

"С тех пор, как произошла аннексия Крыма, я в Россию ни ногой. В отродье к агрессору? Нет, спасибо", – подчеркнул он.

Актер также отметил, что всегда открыто высказывал свою позицию относительно аннексии.