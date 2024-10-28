Однак після початку війни все змінилося. Виданню OBOZ.UA актор чесно розповів з ким спілкувався та як потрапив у сутичку із російським актором.

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Олексій Богданович про конфлікт із російським актором

До початку повномасштабної війни український актор Олексій Богданович активно знімався в Росії та представляв Україну на різноманітних фестивалях. Внаслідок цього він мав можливість спілкуватися з багатьма російськими колегами, зокрема з такими акторами, як Дмитро Пєвцов і Олександр Домогаров, з якими у нього навіть складалися дружні стосунки.

Було б дивно, якби я зараз спілкувався з ними. Коли ми товаришували, ми були молоді, однолітки. Про політику не говорили, у нас були зовсім інші теми для розмов. Проте я навіть подумати не міг, що вони, ці товариші, трансформуються в таких монстрів,

– зазначив Богданович.

Актор також розповів про свої неприязні стосунки з Володимиром Стєкловим, російським актором, відомим за ролями у серіалах "Кадети" та "Вовчиця". Богданович згадав випадок, коли вони разом знімалися під Києвом.

Він почав голосно обурюватися: "Ці хохли…". Я не витримав, хоча він значно старший за мене. Ми зчепилися. "Ти, кацапура, тут гроші заробляєш, – кричав я. – І ти ще пащеку свою відкриваєш на українців?" Ледве до бійки не дійшло,

– пригадав Олексій.

Актор поділився, що йому неодноразово пропонували залишитися на постійну роботу в Росії, але він категорично відмовився.

"З того часу, як сталася анексія Криму, я до Росії ні ногою. В кодло до агресора? Ні, дякую", – наголосив він.

Актор також зазначив, що завжди відкрито висловлював свою позицію щодо анексії.