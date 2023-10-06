Алексей Гнатковский с 2015 года занимается реабилитацией для военных. Он помогает участникам боевых действий возобновляться.
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Готов ли Гнатковский идти на фронт
Актер заверил, что готов взять в руки оружие. Он уже стоит на военном учете.
Мы всем театром пришли (становиться на учет – 24 Канал). Я понимаю, что каждый мужчина должен – рано или поздно придет черед каждого. Поэтому надо быть готовым к этому, надо понимать это,
– сказал Алексей Гнатковский.
Звезда фильма "Довбуш" негативно относится к словосочетаниям культурный, информационный или экономический фронт. По его словам, все это – тыл, а на культурном фронте нет ни одного раненого.
"Задача каждого украинца в тылу – быть достойным тех, кто находится на передовой. Поэтому каждый день нужно делать что-то для фронта", – считает Гнатковский.
Актер отметил, что даже переход на украинский язык в обиходе станет борьбой против российского контекста.
Смотрите интервью с Алексеем Гнатковским: видео
Готовы ли звезды идти на фронт: последние новости
- На днях танцовщик Женя Кот рассказал, что ему долгое время было стыдно из-за того, что он не служит в армии. В то же время Евгений заметил, что не скрывается но не отказывается защищать Украину.
- Несколько недель назад украинская актриса Дарья Легейда заявила, что готова уйти на фронт, но ее останавливают больные колени. Добавим, что девушка активно занимается волонтерством и помогает ВСУ.
- Певец Позитив говорил, что после начала полномасштабного вторжения ходил в военкомате и не боится вступать в ВСУ. Артист поделился, что стоит на учете и ждет своего часа.
- Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин рассказал, что ему пока не поступала повестка. Однако он подчеркнул, что не скрывается от военкомата и если "дойдет очередь", то он с гордостью уйдет на фронт.
- В то же время певец Олег Скрипка готов пойти служить в украинскую армию, если ситуация в стране будет критической. В то же время он считает, что артисты вносят немалый вклад в победу Украины своими благотворительными концертами.