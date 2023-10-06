Придет черед каждого, – Алексей Гнатковский из фильма "Довбуш" признался, готов ли идти на войну

Звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский заявляет, что готов защищать Украину на передовой. Оказывается, актер стоит на военном учете еще с первых дней полномасштабной войны.

Алексей Гнатковский с 2015 года занимается реабилитацией для военных. Он помогает участникам боевых действий возобновляться.

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Готов ли Гнатковский идти на фронт

Актер заверил, что готов взять в руки оружие. Он уже стоит на военном учете.

Мы всем театром пришли (становиться на учет – 24 Канал). Я понимаю, что каждый мужчина должен – рано или поздно придет черед каждого. Поэтому надо быть готовым к этому, надо понимать это,

– сказал Алексей Гнатковский.

Звезда фильма "Довбуш" негативно относится к словосочетаниям культурный, информационный или экономический фронт. По его словам, все это – тыл, а на культурном фронте нет ни одного раненого.

"Задача каждого украинца в тылу – быть достойным тех, кто находится на передовой. Поэтому каждый день нужно делать что-то для фронта", – считает Гнатковский.

Актер отметил, что даже переход на украинский язык в обиходе станет борьбой против российского контекста.

Смотрите интервью с Алексеем Гнатковским: видео

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