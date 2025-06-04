Гнатковский признался, почему согласился на роль в "Кофе с кардамоном": "Очень большой гонорар"

Алексей Гнатковский очень избирательно относится к фильмам и сериалам, в которых ему приходится сниматься. Неоднократно актер признавался, что для того, чтобы он сыграл в ленте, съемочной команде нужно хорошо постараться над сценарием и идеей проекта.

Однако известно, что Гнатковский снимался во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном". В материале Кино 24 со ссылкой на "Экзамен" узнаете, что стало причиной того, что актер согласился на роль.

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Алексей Гнатковский о роли во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном"

Алексей Гнатковский отметил, что ему очень понравился сценарий, который предложила съемочная команда. Актер признается, что хотел сыграть в сериале для большой аудитории, но ему было важно, чтобы оно было качественным.

Я всегда говорил: или это должно быть качественным с точки зрения искусства, или с точки зрения производства, или это должны быть хорошие деньги. Потому что это – моя профессия. Я другим на хлеб не зарабатываю. Но я всегда так говорю: один момент – даже если это хорошие деньги, это не должно идти вразрез с моими убеждениями,

– сказал Гнатковский.

Интервью Алексея Гнатковского: смотрите видео онлайн

Кроме того, Алексей признался, что ему предложили довольно большой гонорар.

У меня был очень большой гонорар. Правда, я его отдал на Вооруженные силы. Но мне понравился сценарий,

– отметил актер.

Он рассказал, что уже на первой встрече со всей командой стало понятно: с этими людьми можно создать крутой результат. Кроме того, актер отметил, что ему очень отзывается персонаж, которого он воплотил. Более того, как говорит сам Алексей, это история о любви – а ему такие истории по вкусу.

Кстати, Гнатковский также высказал свое мнение относительно языкового вопроса в Украине. Что сказал актер – читайте по ссылке.