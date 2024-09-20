Звезда "Довбуша" Алексей Гнатковский откровенно о поездках на фронт: "Почти не бываю дома"

С первых дней полномасштабного вторжения актер активно помогает ВСУ, используя свое влияние и ресурсы для сбора необходимой помощи. Вместе со своей женой Гнатковский основал благотворительный фонд, который стал важной платформой для поддержки украинских защитников.

За кулисами съемок популярного шоу "Кто сверху?" актер рассказал, почему сейчас особенно важно, чтобы каждый гражданский делал свой вклад в поддержку украинских защитников. Именно поэтому Гнатковский неоднократно бывал на передовой.

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Алексей Гнатковский поделился мнением о важности поддержки военных на передовой

Алексей Гнатковский открыто признается, что сегодня его приоритеты – это работа и приближение победы Украины. Он осознает, что в это сложное время каждый должен найти свой способ внести вклад в общее дело, и для него это означает не только продолжать свою актерскую деятельность, но и активно поддерживать украинских защитников на фронте.

Я почти не бываю дома. Хотел бы сказать, что провожу много времени с семьей, но нет. Вижу их очень редко, к сожалению. Однако понимаю, что сегодня иначе невозможно. Есть украинцы, у которых родственники до сих пор находятся в российском плену. Поэтому не даю себе права рефлексировать на тему как часто я вижусь с родными,

– говорит актер.

Гнатковский убежден, что работа в тылу не менее важна, чем служба на фронте, ведь именно благодаря поддержке обычных граждан, волонтеров и благотворителей украинская армия может эффективно противостоять врагу. Он активно участвует в благотворительных проектах, организует сбор средств, лично доставляет гуманитарную помощь и необходимые вещи военным.

"С начала полномасштабного вторжения не был в отпуске. А этим летом выпала такая возможность. Однако понимаю: должен делать все, чтобы без угрызений совести смотреть потомкам в глаза. Поэтому ездил на фронт, чтобы привезти военным Довбуша", – вспоминает Алексей.

Актер поделился, что за время своей волонтерской деятельности ему подарили множество шевронов от различных подразделений. Каждый из них для него имеет особую ценность. Алексей отметил, что некоторые шевроны он использует для сбора средств на нужды армии, разыгрывая их на благотворительных аукционах.

Однако большинство шевронов, которые он получил, Алексей даже не распаковывает. Актер говорит, что передаст их детям по наследству.