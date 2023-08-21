Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в Каменском. В период с 2005 по 2019 год он был актером в Днепровском драматическом молодежном театре "Верим!". В 2014 году он успешно завершил обучение в Днепропетровском театрально-художественном колледже, проходя мастер-классы под руководством Владимира Петренко.

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Именно в театре "Верим!" он встретил свою будущую жену, актрису Надежду Петренко. Начиная с 2019 года, супруги переехали в Киев. В столице Алексей работал в Детском музыкально-драматическом театре "Виват", также играл в кино и сериалах.

Алексей Хильский с женой / Фото из фейсбука актера

Фильмография Алексея Хильского

В 2017 году актер сыграл Роберта в украинском детективном сериале "Нюхач". Впрочем, с 2018 года его запретили к показу в Украине из-за участия актера-украинофоба Александра Фисенко, известного своими антиукраинскими заявлениями.

Вместе с украинскими актерами Анастасией Карпенко и Сергеем Деревянко принял участие в мелодраматическом медицинском телесериале "Врач Ковальчук". Он исполнил второстепенную роль Игоря.

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В криминальной мелодраме "На твоей стороне" Алексей сыграл роль Евгения. Телесериал является адаптацией турецкого сериала "Черно-белая любовь". В 2019 году актеру предложили главную роль в шоу "Наседка", а в 2020 исполнил ключевую роль Шурика Шпачинского в драматическом сериале "Вызов".

В 2021 году сыграл в третьем сезоне "Крепостная. Желаемая любовь" роль Богдана Юрьевича.

Алексей Хильский / Фото из фейсбука актера

Алексей Хильский и война

В первые дни полномасштабного вторжения Алексей Хильский взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Он поступил в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду Десантно-штурмовых войск ВС Украины, где занимал должность главного сержанта взвода разведроты. Постоянно находился на передовой.

Он участвовал в наступлении на Херсонщине, а также защищал Бахмут и Соледарь. В боях за Украину дважды получал ранения, но, несмотря на это, через некоторое время возвращался на передовую. Погиб 17 августа в Запорожском направлении. О его смерти написала жена Надежда Хильская.

Алексей Хильский / Фото из фейсбука актера

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Хильского. Вечная память и слава Герою!