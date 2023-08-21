Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року в Кам'янському. Протягом періоду з 2005 до 2019 року він був актором у Дніпровському драматичному молодіжному театрі "Віримо!". У 2014 році він успішно завершив навчання в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, проходячи майстер-класи під керівництвом Володимира Петренка.

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Саме у театрі "Віримо!" він зустрів свою майбутню дружину, актрису Надію Петренко. Починаючи з 2019 року, подружжя переїхало до Києва. У столиці Олексій працював в Дитячому музично-драматичному театрі "Віват", також він грав у кіно та серіалах.

Олексій Хільський з дружиною / Фото з фейсбуку актора

Фільмографія Олексія Хільського

У 2017 році актор зіграв Роберта в українському детективному серіалі "Нюхач". Втім, з 2018 року, його заборонили до показу в Україні через участь актора-українофоба Олександра Фісенка, який відомий своїми антиукраїнськими заявами.

Разом з українськими акторами Анастасією Карпенко та Сергієм Дерев'янком взяв участь у мелодраматичному медичному телесеріалі "Лікар Ковальчук". Він виконав другорядну роль Ігоря.

"Лікар Ковальчук": дивіться трейлер

У кримінальній мелодрамі "На твоєму боці" Олексій зіграв роль Євгена. Телесеріал є адаптацією турецького серіалу "Чорно-біле кохання". 2019 року акторові запропонували головну роль у шоу "Квочка", а у 2020 виконав ключову роль Шурика Шпачинського у драматичному серіалі "Виклик".

У 2021 році зіграв у третьому сезоні "Кріпосна. Жадана любов" роль Богдана Юрійовича.

Олексій Хільський / Фото з фейсбуку актора

Олексій Хільський і війна

У перші дні повномасштабного вторгнення, Олексій Хільський взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Він вступив до 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України, де обіймав посаду головного сержанта взводу розвідроти. Постійно перебував на передовій.

Він брав участь у наступі на Херсонщині, а також захищав Бахмут і Соледар. У боях за Україну двічі отримував поранення, але, попри це, через деякий час, повертався на передову. Загинув 17 серпня на Запорізькому напрямку. Про його смерть написала дружина Надія Хільська.

Олексій Хільський / Фото з фейсбуку актора

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Олексія Хільського. Вічна пам'ять і слава Герою!