Нагрудный признался, как согласился на спорную на роль в фильме "Раша гудбай": "Было вызовом"

Недавно состоялась премьера одного из самых скандальных украинских фильмов современности. Это лента "Раша гудбай" от студии Квартал 95. Фильм получил огласку еще задолго до своей премьеры, украинцы возмущены идеей и ее репрезентацией во время тяжелой войны.

Алексей Нагрудный, сыгравший одну из ролей в "Раша гудбай" признался, как согласился на такой проект и что для него стало настоящим вызовом. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм актера.

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Алексей Нагрудный о роли в скандальном фильме "Раша гудбай"

Алексей Нагрудный признался, почему согласился на роль агента ФСБ в комедии "Раша гудбай". Актер признается, эта роль является одной из самых противоречивых в его карьере.

Создать этого персонажа было несложно, а вот найти рычаги и мотивацию, чтобы сыграть ФСБшника – еще и во время жестокой российско-украинской войны – было настоящим вызовом,

– говорит Алексей.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Еще до премьеры лента "Раша гудбай" собрала ряд возмущений. Фильм "Раша гудбай" взорвал сеть комментариями: что пишут о ленте.

Актер поделился, что сыграть маньяка-убийцу было легче. Согласовать с самим собой его мотивы было легче, чем Жорика в "Раша гудбай".

Но надо прорабатывать свои триггеры, знать болезнь и вирус "русского мира" в лицо и вовремя делать прививки от этой заразы. Один из его штампов – именно мой персонаж Жора. Играть зло – значит заглянуть ему в глаза, показать правду без прикрас и через боль, страх и собственные рефлексии избавиться от этого зла раз и навсегда. И сказать на весь мир: "раша гудбай",

– написал Нагрудный.

В комедии также снялись другие известные украинские актеры, среди которых Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Слава Красовская.