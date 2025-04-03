Это не единственный случай, когда страна оккупантов пытается что-то украсть. Ранее мы публиковали список фильмов, которые украла Россия. А теперь на Кино 24 со ссылкой на медиа ГРУНТ расскажем больше об украинке Анне Стен.

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Анна Стэн – первая украинская звезда Голливуда: что известно об актрисе

Анна Стэн – уроженка Киева, которая была популярна в 1920-30-х годах в Советском Союзе, Европе и США. Именно ее называют первой голливудской актрисой украинского происхождения.

Большинство исследователей считают, что отец Анны был казацкого рода, профессиональным танцовщиком балета, театральным художником и режиссером-постановщиком, а мать Александра – шведка по происхождению – примой-балериной Киевского театра оперы и балета.

Анне было всего четыре года, когда ее отец ушел на войну. Вернувшись, он тяжело болел и умер, когда Анне было двенадцать. Чтобы иметь на что жить, девушка работала официанткой, училась в Киевском государственном театральном техникуме, а также выступала в постановках местных любительских театров.



Анна Стэн / Фото United Artists

Так в 15 лет девушка приняла участие в любительском спектакле "Братья Карамазовы", ее перформанс привлекает внимание Константина Станиславского, который был на показе и заинтересовался актерским талантом девушки. Он устроил Анне прослушивание в Московской киноакадемии, которую она успешно закончила и впоследствии играла в театральных спектаклях.



В середине 1920-х годов Анна выходит замуж за киевского эстрадного актера Бориса Стена. Его же фамилия и становится ее псевдонимом, с которым она дебютировала в кино.

Среди самых популярных советских лент актрисы: "Девушка с коробкой", "Земля в плену", "Земля в плену" и "Буря над Азией". Однако они не сделали ее кинозвездой мирового уровня.

Кстати, ранее мы публиковали список фильмов, которые незаконно украла Россия.

Кинокарьера в Германии

В 1928 году выходит лента Якова Протазанова "Белый орел", где Анна играет роль гувернантки. Эта работа привлекла внимание немецких кинопромышленников. Поэтому уже в 1930 году Анна с мужем поехала в Берлин и начала съемки в лентах производства ведущей немецкой кинокомпании UFA. Анна Стэн не думала оставаться в Германии навсегда, но советская пресса начинает резко критиковать ее сотрудничество с Германией. Из-за волны тогдашнего хейта в СССР Анна Стэн решает не возвращаться на родную землю



Анна Стен / Фото United Artists

Ее международным прорывом стала немецко-французская копродукция "Убийца Дмитрий Карамазов".

Эта роль была одной из самых клишированных на экране, но Стэн – наполовину Мэрилин Монро, наполовину Нэнси Кэрролл – казалось, никогда не видела предыдущих экранных вамп,

– писал кинокритик Дэвид Шипман в газете The Independent.

Фильм имел огромный успех не только в Европе, но и за океаном. К тому времени с мужем она развелась и вышла замуж за состоятельного архитектора и кинопродюсера Евгения Френке.

Анна Стэн в Голливуде

Киномагнат и владелец трех киностудий Сэмюэль Голдвин, увидев картину с участием Стэн, решил, что может обеспечить ей успех Греты Гарбо, заоблачные гонорары, и в конце концов Анна согласилась. Как только женщина оказалась в Голливуде, Самюэль взялся раскручивать актрису. Однако все ленты не имели уже такого желаемого результата.

Последний фильм с участием Стэн вышел в 1962-м. А потом Анна Стэн сама отказалась сниматься, потому что желала навсегда остаться в памяти зрителей красавицей.

Умерла Стэн 12 ноября 1993 года в Нью-Йорке.

Как россияне хотели присвоить имя украинской знаменитости

Когда Анна переехала в США, то никогда не скрывала своего происхождения. Когда на интервью у актрисы спрашивали, она русская, или украинка, отвечала "безусловно, что украинка". Однако россияне всячески продолжают способствовать пропаганде, поэтому, если искать имя Анны Стэн на английском, можно найди текты, где ее представляют как "russian actress".

Таким образом пропагандисты пытаются уничтожить национальную идентичность многих художников, в частности украинских.