Россияне активно показывают украинские фильмы на пиратских сайтах, что является серьезной проблемой для украинской киноиндустрии. В материале Кино 24 узнайте, какие фильмы нашего производства украла Россия.

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"Тени забытых предков"

Фильм "Тени забытых предков" украинского режиссера Сергея Параджанова был включен в программу Фестиваля российского кино во Франции, что вызвало шквал возмущения. Россияне в очередной раз пытаются выдать украинское культурное наследие за свою собственность. Чтобы избежать подозрений в краже, они переименовали картину Параджанова на "Огненные кони".

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

Посольство Украины в Париже отреагировало на этот случай, обратившись к местным властям.

"Мавка. Лесная песня"

Россияне украли и украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". В 2023 году они анонсировали показ "Братья Супер-Марио в кино". Продавая билеты на эту ленту, они включили его в перечень услуг, назвав это "досеансным обслуживанием". Под этим "обслуживанием" фактически подразумевался показ "Мавка. Лесная песня". Это еще один пример того, как россияне пытаются присвоить украинские культурные достояния.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Памфир"

Еще одним из фильмов, которые украли россияне, является лента "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Режиссер рассказал, что россияне перевели его фильм на русский язык, но совершенно не поняли его сути и смысла. Вследствие этого содержание картины полностью искажено.

Сухолиткий-Собчук отметил, что перевод не воспроизводит истинного значения фильма, а искаженный смысл даже элементарных предложений искажает оригинальную историю. Эта ситуация еще раз подчеркивает культурную пропасть между Украиной и Россией, где последняя не способна понять и правильно передать украинское искусство.

"Люксембург, Люксембург"

Россияне нагло украли и украинский фильм "Люксембург, Люксембург", но опозорились ужасным переводом. В сети начали распространяться пиратские копии этой ленты с русским переводом, который вызвал большую реакцию, ведь слушать его без смеха просто невозможно.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время перевода киноработы россияне не проверяли правильность произношения или перевода тех, или иных слов, поэтому перевод поражает своей нелепостью. Многие зрители отметили, что русский перевод исказил смысл многих сцен, что вызвало волну насмешек и критики в интернете.