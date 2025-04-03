Це не єдиний випадок, коли країна окупантів намагається щось вкрасти. Раніше ми публікували список фільмів, які вкрала Росія. А тепер на Кіно 24 з посиланням на медіа ҐРУНТ розповімо більше про українку Анну Стен.

Радимо Фаворити українських глядачів: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили серця усіх

Анна Стен – перша українська зірка Голлівуду: що відомо про акторку

Анна Стен – уродженка Києва, яка була популярна в 1920-30-х роках у Радянському Союзі, Європі та США. Саме її називають першою голлівудською акторкою українського походження.

Більшість дослідників вважають, що батько Анни був козацького роду, професійним танцівником балету, театральним художником та режисером-постановником, а мати Александра – шведка за походженням – примою-балериною Київського театру опери та балету.

Анні було всього чотири роки, коли її батько пішов на війну. Повернувшись, він тяжко хворів і помер, коли Анні було дванадцять. Щоб мати на що жити, дівчина працювала офіціанткою, навчалася у Київському державному театральному технікумі, а також виступала у постановах місцевих аматорських театрів.



Анна Стен / Фото United Artists

Так у 15 років дівчина взяла участь в аматорській виставі "Брати Карамазови", її перформанс привертає увагу Костянтина Станіславського, який був на показі та зацікавився акторським талантом дівчини. Він влаштував Анні прослуховування в Московській кіноакадемії, яку вона успішно закінчила та згодом грала в театральних виставах.



У середині 1920-х років Анна виходить заміж за київського естрадного актора Бориса Стена. Його ж прізвище і стає її псевдонімом, з яким вона дебютувала у кіно.

Серед найпопулярніших радянських стрічок акторки: "Дівчина з коробкою", "Земля в полоні", "Земля в полоні" та "Буря над Азією". Однак вони не зробили її кінозіркою світового рівня.

До речі, раніше ми публікували список фільмів, які незаконно вкрала Росія.

Кінокар'єра у Німеччині

У 1928 році виходить стрічка Якова Протазанова "Білий орел", де Анна грає роль гувернантки. Ця робота привернула увагу німецьких кінопромисловців. Тому вже у 1930 році Анна із чоловіком поїхала до Берліна і розпочала зйомки в стрічках виробництва провідної німецької кінокомпанії UFA. Анна Стен не думала залишатися у Німеччині назавжди, але радянська преса починає різко критикувати її співпрацю з Німеччиною. Через хвилю тодішнього хейту у СРСР Анна Стен вирішує не повертатися на рідну землю



Анна Стен / Фото United Artists

Її міжнародним проривом стала німецько-французька копродукція "Вбивця Дмітрій Карамазов".

Ця роль була однією з найбільш клішованих на екрані, але Стен – наполовину Мерилін Монро, наполовину Ненсі Керролл – здавалося, ніколи не бачила попередніх екранних вамп,

– писав кінокритик Девід Шипман у газеті The Independent.

Фільм мав шалений успіх не тільки в Європі, а й за океаном. На той час із чоловіком вона розлучилася та вийшла заміж за заможного архітектора й кінопродюсера Євгена Френке.

Анна Стен у Голлівуді

Кіномагнат і власник трьох кіностудій Семюель Ґолдвін, побачивши картину з участю Стен, вирішив, що може забезпечити їй успіх Грети Гарбо, захмарні гонорари, і зрештою Анна погодилася. Як тільки жінка опинилася в Голлівуді, Самюель взявся розкручувати акторку. Однак усі стрічки не мали уже такого бажаного результату.

Останній фільм за участю Стен вийшов у 1962-му. А потім Анна Стен сама відмовилася зніматися, бо бажала назавжди залишитися в пам'яті глядачів красунею.

Померла Стен 12 листопада 1993 року в Нью-Йорку.

Як росіяни хотіли привласнити ім'я української знаменитості

Коли Анна переїхала до США, то ніколи не приховувала свого походження. Коли на інтерв'ю в акторки запитували, чи вона росіянка, чи українка, відповідала "безумовно, що українка". Однак росіяни усіляко продовжують сприяти пропаганді, тому, якщо шукати ім'я Анни Стен англійською, можна знайди текти, де її представляють як "russian actress".

У такий спосіб пропагандисти намагаються знищити національну ідентичність багатьох митців, зокрема українських.