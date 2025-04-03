У щотижневому рейтингу ви знайдете абсолютно різножанрові фільми, які підійдуть і дітям і дорослим. Якщо ви вже переглянули усі українські стрічки, шукайте свого фаворита від Netflix у новій добірці Кіно 24.
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"Список мрій"
Це одна із найновіших гумористичних стрічок на Netflix, яка уже стала найпопулярнішою на стримінгу. Мабуть, кожен у підлітковому віці має свої мрії. Головна героїня фільму вирішила, що саме час їм здійснитись. Дочка прощається з матір'ю і вирушає, аби досягнути бажаного. В процесі вона розкриває приховані сімейні таємниці, знаходить кохання і знаходить втрачену себе.
"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму
"Електричний штат"
За сюжетом, замість людей всю роботу виконують роботи. Вони бунтують та влаштовують повстання. Через два роки винахідник Ітан з'єднує людський мозок з механічними тілами дроїдів, що допомагає людям прорватися вперед у війні, а роботи змушені капітулювати.
Юна Мішель, яка втратила свою сім'ю, раптом зустрічає незнайомого робота, який стверджує, що в ньому – розум її загиблого брата, отже, він повинен бути живим. Дівчина кидається на пошуки.
"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму
"Щенячий патруль: Мегакіно"
Третє місце у списку найпопулярніших стрічок посідає популярний "Щенячий патруль". За сюжетом мультфільму, чарівний метеорит падає у Бухту Пригод, надаючи цуценятам PAW Patrol надздібності та перетворюючи їх на Могутніх цуценят. Це лише початок їхніх пригод!
"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму
Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:
- "Остання подорож Деметри"
- "Тролі"
- "Домашні тварини 2"
- "У пастці часу"
- "Кудлаті перці"
- "Планктон фільм"
- "Медовий місяць із моєю мамою"
Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом сьогодні чи на вихідних.