У щотижневому рейтингу ви знайдете абсолютно різножанрові фільми, які підійдуть і дітям і дорослим. Якщо ви вже переглянули усі українські стрічки, шукайте свого фаворита від Netflix у новій добірці Кіно 24.

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"Список мрій"

Це одна із найновіших гумористичних стрічок на Netflix, яка уже стала найпопулярнішою на стримінгу. Мабуть, кожен у підлітковому віці має свої мрії. Головна героїня фільму вирішила, що саме час їм здійснитись. Дочка прощається з матір'ю і вирушає, аби досягнути бажаного. В процесі вона розкриває приховані сімейні таємниці, знаходить кохання і знаходить втрачену себе.

"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Електричний штат"

За сюжетом, замість людей всю роботу виконують роботи. Вони бунтують та влаштовують повстання. Через два роки винахідник Ітан з'єднує людський мозок з механічними тілами дроїдів, що допомагає людям прорватися вперед у війні, а роботи змушені капітулювати.

Юна Мішель, яка втратила свою сім'ю, раптом зустрічає незнайомого робота, який стверджує, що в ньому – розум її загиблого брата, отже, він повинен бути живим. Дівчина кидається на пошуки.

"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щенячий патруль: Мегакіно"

Третє місце у списку найпопулярніших стрічок посідає популярний "Щенячий патруль". За сюжетом мультфільму, чарівний метеорит падає у Бухту Пригод, надаючи цуценятам PAW Patrol надздібності та перетворюючи їх на Могутніх цуценят. Це лише початок їхніх пригод!

"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:

"Остання подорож Деметри"

"Тролі"

"Домашні тварини 2"

"У пастці часу"

"Кудлаті перці"

"Планктон фільм"

"Медовий місяць із моєю мамою"

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом сьогодні чи на вихідних.