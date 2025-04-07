Олексій Нагрудний, який зіграв одну із ролей у "Раша гудбай" зізнався, як погодився на такий проєкт і що для нього стало справжнім викликом. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм актора.

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Олексій Нагрудний про роль у скандальному фільмі "Раша гудбай"

Олексій Нагрудний зізнався, чому погодився на роль агента ФСБ у комедії "Раша гудбай". Актор зізнається, ця роль є однією із найсуперечливіших у його кар'єрі.

Створити цього персонажа було нескладно, а от знайти важелі й мотивацію, щоб зіграти ФСБшника – ще й під час жорстокої російсько-української війни – було справжнім викликом,

– каже Олексій.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще до прем'єри стрічка "Раша гудбай" зібрала низку обурень. Фільм "Раша гудбай" підірвав мережу коментарями: що пишуть про стрічку.

Актор поділився, що зіграти маніяка-вбивцю було легше. Узгодити із самим собою його мотиви було легше, ніж Жоріка у "Раша гудбай".

Але треба пропрацьовувати свої тригери, знати хворобу й вірус "руського міра" в обличчя та вчасно робити щеплення від цієї зарази. Один із його штампів – саме мій персонаж Жора. Грати зло – значить зазирнути йому в очі, показати правду без прикрас і через біль, страх і власні рефлексії позбутися цього зла раз і назавжди. І сказати на весь світ: "раша гудбай",

– написав Нагрудний.

У комедії також знялися інші відомі українські актори, серед яких Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Слава Красовська.