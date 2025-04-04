Олександр Бухтіяр – співзасновник проєкту Мобільні лікарі та переселенець із Маріуполя, опублікував фрагмент фільму у соцмережах. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали коментарі, які пишуть люди під його публікацією.
Рекомендуємо Новий український мінісеріал вразив глядачів: чесні відгуки про стрічку "Тілоохоронець"
Що пишуть українці про фільм "Раша гудбай"
У мережі можна прочитати чимало коментарів. Серед них є чимало тих, хто абсолютно обурений ідеєю стрічки. Люди пишуть, що тема фільму є болючою для постраждалих від російської агресії, і комедійний жанр вважається недоречним для її висвітлення. Ось, що можна прочитати у коментарях:
- "Я прямо у шоці. Ну вони не можуть бути такими ідіотами це не можливо. Питання навіщо вони таке роблять? Ще більше роз'єднати країну чи готують нас, щоб ми раділи, коли ці території будуть віддані. Я сподіваюся, що я щось не розумію. Це божевілля якесь."
- "Це таке позорище. Це такий плювок у лице всім тим, хто випадково вижив у тому пеклі"
- "Країна має показувати більше документальних фільмів, про реальні події, а не випускати чергових "Юриків", висміюючи людей з окупації, торкатися болючою теми Маріуполя ще й вигрібати гроші з бюджету, який має в першу чергу йти на потреби війни!"
- "Будь ласка, засудіть їх. Це дно. Не можна це залишити просто так!"
Є глядачі, яким стрічка сподобалась: що вони пишуть
Однак є також частина людей, які вважають, що стрічка "Раша гудбай" виявилась значно кращою, аніж всі очікували. Чимало глядачів пишуть, що фільми змусив і плакати та сміятись. Окрім цього зазначають, що важливо додивитись стрічку до кінця, а тоді робити висновки. Ось, що пишуть деякі українці:
- "Ходили з сином в кінотеатр на цей фільм, і нам дуже сподобалось, я пів фільму проплакала, але було багато і веселих моментів. Тож, я цей фільм рекомендую".
- "Дивилась в кіно, дуже сподобався. Гра акторів на висоті. Я б не сказала, що це комедія, бо моментів, коли я плакала, було більше. Вважаю, що фільм вартий перегляду, виявися кращим, ніж очікувала."
- "Мені сподобався, хоча до кінця думав, що це буде кринж. Багато хто вважає, що фільм зображує всіх жителів окупованих територій зрадниками, але це не так. Як мінімум, це видно по сцені, де показано, скільки українців реально було евакуйовано на захід України".